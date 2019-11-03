أول تعليق لأحمد سعد بعدما حصل على حكم بحبس سمية الخشاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الفنان المصري أحمد سعد، على الحكم الصادر بحبس زوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب، 3 سنوات، بسبب شيك بدون رصيد كانت قد وقعت له عليه بقيمة مليون جنيه.

أحمد سعد، قال في تصريحات صحفية، إن ماحدث كان خطأً إجرائياً، وبرغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر أوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية والاتفاق على التسوية بنفوس راضية إلا أنني تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام.

وأضاف، تم فورا تصحيح المسار متعاليًا عن أي إساءة أو ترويج لأكاذيب عارية تمامًا من الصحة ولكن للأسف دأب على ترويجها إعلام الفلس والإثارة، فقد عاهدت الله على عدم الإساءة أو الافتراء مهما كانت الظروف، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

أحمد سعد، نشر صورة له خلال تواجده داخل المترو، عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “مش واخد بالي”، وهو الأمر الذي اعتبره الكثير من متابعيه تجاهل منه لأزمته مع سمية.

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يذكر أن الفنانة سمية الخشاب، كانت قد شنت هجومًا حادًا على طليقها الفنان أحمد سعد، بعد حصوله على حكم بحبسها لمدة 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب على فضائي «إم بي سي مصر»، إن طليقها لا يحترم اتفاقياته.

وأضافت: إنها كتبت شيكًا بمبلغ مليون جنيه لتسوية الحسابات بينهما خلال فترة زواجهما، وأن “سعد”، اتفق معها على أن تتنازل عن مؤخر الصداق وعن نفقتها نظرًا لعدم قدرته على دفعها، وبناءً عليه كان الاتفاق على أن تتنازل عن المؤخر والنفقة وألا يصرف الشيك إلا بعد إمضاء عقود التنازل، وكتابة أخر بقيمة مادية مختلفة.

وأضافت، أنها نظرًا لسفرها المفاجئ طلبت منه الانتظار لحين عودتها وإمضاء عقود التنازل، لكنه استغل غيابها وصرف الشيك ليحصل على حكم غيابي رغم اتفاقها معه وهو ما تسبب في عدم ذهاب محاميها للجلسة وبالتالي الحكم عليها.

وأكدت خلال المداخلة أن أحمد سعد، قال في تسجيل صوتي لأحد الوسطاء بينهما أن محاميه هو من تصرف في الشيك دون علمه وأنه سيقوم بطرده، مشيرة إلى أنه غير مظبوط واتهمته مرة أخرى بالتعاطي واستعادت موقف ضربه لها وخضوعها لجراحة لإزالة الطحال بسببه.