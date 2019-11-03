أسما شريف منير باكية: لو الشيخ الشعراوي عايش كان سامحني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الإعلامية المصرية أسما شريف منير حالة غضب واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تعليق هاجمت من خلاله الشيخ متولي الشعراوي عبر حسابها الخاص على «فيس بوك».

أسما قالت عن الشعراوي: “طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام ڤيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً عقلي ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت”، وهو ما عرضها لهجوم عنيف.

الإعلامية المصرية ردت على هذا الهجوم، في مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” تقديم عمرو أديب، مؤكدة أنها مرت بأزمة صحية مؤخرا وبعدها حاولت التقرب أكثر من الله، وأرادت متابعة بعض الشيوخ لكنها لم تعرف أيهم الأفضل، فسألت جمهورها، لكي تستفيد من تجاربهم، فاقترح أحدهم اسم الشيخ الشعراوي، لترد عليه بأنها توقفت عن متابعته بسبب بعض الفيديوهات التي شاهدتها له.

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واعترفت بأنها أخطأت بوصفها له بالتطرف، قائلة: “الكلمة دي أنا مكنتش عايزة أقولها اصلا.. وخلاص خوفت أقولها ومش هقولها تاني في حياتي لحد ما أموت.. أقسم بالله أنا بقولها بمنتهى العفوية.. ومستحيل كنت أتخيل إن دي تبقى ردود الأفعال عليها”.

وأضافت باكية: “أنا اتشتمت بأمي وأهلي وأبويا نفسه اتشتم.. أنا ضد التنمر وعمري ما اغلط في حد.. وبرضو لما اعتذرت اتشتمت تاني.. أنا مشوفتش كده في حياتي”.

واختتمت كلامها، بقولها: “أقسم بالله الشيخ الشعراوي لو كان عايش كان مستحيل يبقى رد فعله كده أو بالعنف ده.. وكان أكيد سامحني، كان قالي إنتي بتقولي كده ليه أنا مش قصدي كده واتفاهم بالراحة”.