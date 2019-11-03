بعد إلحاح من لجنة The Voice محمد حماقي ينقذ متسابق مصري من مغادرة البرنامج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شهدت الحلقة الثانية من المواجهة ببرنامج The Voice، العديد من المواقف التي جمعت بين لجنة تحكيم البرنامج وبين المتسابقين، بعد تنافسهم للوصول للعروض المباشرة من البرنامج.

ومن ضمن هذه المواقف إجبار اللجنة للفنان المصري محمد حماقي، على اختطاف أحد المتسابقين المصري أحمد عبدالعزيز، ومحمد أوليا، من فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد، وإنقاذ أحدهما من مغادرة البرنامج بعد أدائهما لأغنية “والله لا تسوى”، للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

محمد حماقي، لم ينصاع لإلحاح اللجنة عليه رغم أنه الوحيد المتبقي بينهم ولم يستخدم خاصية الخطف، مؤكدًا أنه لم يجد الصوت الذي يحتاجه ورغم انتهاء الوقت المقرر للجنة الحكم لخطف المتسابقين ومغادرتهما للمسرح إلا أن حماقي في اللحظة الأخيرة قرر خطف أحمد عبدالعزيز.

Advertisements

الفنان المصري قال في تعليقه على المتسابقين: “محمد أوليا، وأحمد عبدالعزيز (زيزو).. انتوا الاتنين غنيتوا حلو، بس ماكانش ينفع أخطف أكتر من واحد، فاخترت زيزو وضميته لفريقي، لإن ادائه النهاردة كان مميز جداً، وبراهن على إنه هيكون ليه دور مهم في مرحلة العروض المباشرة فريق حماقي”.

يذكر أن مرحلة الخطف يكون المتسابقين الموجودين فيها في مرحلة خطر دائم إلى انتهاء مرحلة المواجهة وذلك بسبب إمكانية اختيار أي عضو لجنة لخطف أخر وبذلك يتم استبدال المتسابق الأول ليحل محله الثاني.