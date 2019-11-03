محمد حماقي يحرج أحلام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسبب الفنان المصري محمد حماقي، في إحراج الفنانة الإماراتية أحلام، في الحلقة الثانية من المواجهة في برنامج The Voice.

وكانت أحلام، قد عبرت عن إعجابها الشديد بصوت المتسابق المصري أحمد عبدالعزيز، أحد فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد، بعد المنافسة التي جمعت بينه وبين كل من رضوان الأسمر، ومحمد أوليا، بأغنية “والله لاتسوى”، للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

أحلام، قالت في تعليقها على صوت أحمد عبدالعزيز: “الصوت اللي فرفح قلبي”، ليرد عليها محمد حماقي: “لا استني مش هعديها يعني إيه فرفح”، لتقول له مش عارفة.

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وعلق مذيع برنامج The Voice ياسر السقاف، على حالة الجدل بين حماقي وأحلام قائلًا: “الفرفحة هي مرحلة أعلى بعد الفرح”.

الفنانة المغربية سميرة سعيد، اختارت المتسابق المغربي رضوان الأمير، لينتقل للعروض المباشرة من البرنامج على حساب المتسابقين الآخرين، وذلك قل أن تقنع اللجنة الفنان محمد حماقي لخطف المتسابق أحمد عبدالعزيز وإنقاذه من مغادرة البرنامج.

يذكر أن الحلقات المباشرة من البرنامج يتبقى على عرضها حلقة واحدة فقط تعرض يوم السبت المقبل وهي ضمن حلقات المواجهة بين المتسابقين.