أحمد أمين: فقدت وزني بسبب المرض

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
لاحظ جمهور الفنان المصري أحمد أمين خسارته لوزنه بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
الفنان المصري كشف أنه خسر وزنه في البداية بسبب أزمة صحية شديدة تعرض لها، لكنه بعد ذلك أحب مظهره بهذا الشكل وحافظ عليه.
أمين قال، في حواره بمجلة “زهرة الخليج”: “الأمر بدأ بظروف صحية تعرضت لها، وبعد ذلك أحببت مظهري الجديد، ووجدت أنني أخف وأنشط، وحالياً صحياً أنا بخير”.
يذكر أن شركة نتفليكس الرائدة في مجال الترفيه عالميًا، قد أعلنت مؤخرا عن اختيار الفنان أحمد أمين ليكون الممثل الرئيسي في السلسلة المصرية الأولى التي تنتجها، تحت عنوان “ما وراء الطبيعة” تأليف الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.
وأشارت الشركة في بيانها الصحفي إلى أن إنتاج المسلسل من المقرر انطلاقه في شهر نوفمبر المُقبل، على أن يقوم بإخراجه عمرو سلامة وماجد الأنصاري.
وتدور أحداث المسلسل في ستينيات القرن الماضي بمصر، حول دكتور يُدعى رفعت إسماعيل، يحاول فك غموض أحداث فريدة وغير عادية.
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