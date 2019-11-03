إليكم سر عودة حنان ترك للسوشال ميديا

متابعة بتجـــــــــــرد: قامت أمس الفنانة المعتزلة حنان ترك، بتوثيق صفحاتها الرسمية على موقعي التواصل “تويتر” و”انستجرام”، وأعلنت أنها ستتواصل مع جمهورها عبر خدمة البث المباشر، التي توفرها مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نشرت الممثلة المعتزلة، جميع حساباتها على السوشيال ميديا الموثقة، مطالبةً الجمهور، بعدم الانسياق وراء الحسابات التي تنتحل شخصيتها.

وكتبت: “نرجو من الجميع تحري الدقة في ما ينشر مني وعني، لا أملك غير صفحة واحدة رسمية وموثقة علي إنستاغرام وتويتر، وهذا الحساب على فايسبوك، وجاري توثيقه، وأنا غير مسؤولة عن أي شيء ينشر إلا على هذه الحسابات الموثقة رسمياُ”.

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وكشفت مصادر مقربة من حنان ترك، أن عودتها تستهدف الترويج للفيلم الصوتي الجديد الذي تشارك في بطولته مع هاني عادل. فيلم “النداهة”، وهو أول فيلم صوتي في مصر والوطن العربي.

أحداث الفيلم مستوحاة من أسطورة “النداهة” الشهيرة في القصص الشعبية المصرية. ويقوم هاني عادل بدور الطبيب هارون، الذي يحاول كشف غموض مقتل حبيبته فريدة، في قريةٍ ريفيةٍ يسيطر عليها طبيب فاسد مع عمدة القرية.

تدور الأحداث في إطار رعب وتشويق مع أجواء من الرومانسية بين هارون وفريدة. الفيلم من تأليف وإخراج خالد المهدي.