محمود نصر بطل مسلسل “ممالك النار”.. وهذه التفاصيل – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أنّ الجمهور العربي على موعد مع أحد أضخم الإنتاجات التاريخيّة في الفترة الأخيرة أبطالها النجم السوري محمود نصر والنجمة ديما قندلفت.

فقد نشر الحساب الرسمي لمسلسل “ممالك النار” البرومو الدعائي الأول له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأعلن القائمون عليه عن موعد عرضه.

قصة المسلسل تدور في حقبة القرن السادس عشر حيث انتهى زمن المماليك على يد العثمانيين وما رافقها من أحداث وحقائق تاريخيّة.

يُشارك في المسلسل إلى جانب محمود وديما، الممثل المصري خالد النبوي وعدد من النجوم من بينهم كندة حنا ورنا شميس وغيرهم.

“ممالك النار” من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج البريطاني بيتر ويبر ومن إنتاج شركة “جينوميديا” بمشاركة فريق عمل من مختلف المجالات.