برايان تارانتينا جثة داخل منزله في نيويورك

متابعة بتجــــــــــــرد: توفي الممثل الأميركي برايان تارانتينا يوم السبت عن عمر يناهز الستين عاماً.
وبحسب شبكة CNN، فقد عُثر على تارانتينا داخل شقته في مانهاتن بنيويورك، واتصل أحد الأشخاص بخدمات الطوارئ وأعلن أن الممثل قد فقد وعيه، إلا أن المسعفون أعلنوا عن وفاة برايان تارانتينا في مكان الحادثة.
ووفقا للمعلومات، فإن السلطات تعمل على الكشف عن سبب الوفاة.
إشارة الى أن المتحدث بإسم تارانتينا قد لفت الى أن الممثل كان يعاني المرض خلال الفترة الماضية، موضحاً أنه كان يرتاح في منزله.
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