متابعة بتجـــــــــــــرد: رفع السوبر ستار راغب علامة الصّوت مرّة جديدة دعماً لثورة الشعب في لبنان من خلال تغريدة عبر تويتر.
وقد دافع راغب علامة عن أبسط حقوق المواطنين، معبّراً عن مطالب اللبنانيين بعيداً عن “الخطابات السياسية”.
وغرّد علامة قائلاً: “بعض ما يهم المواطن بعيدا عن الخطابات السياسية: أن لا يدفع فاتورة الكهرباء مرتين وفوقها فاتورة صحية من جراء التلوث، وأن لا يدفع فاتورة مياه ملوثة، وأن تعيد الدولة النظر في الإجرام المتمثل بالرسوم والضرائب والجمارك والرشوة في كل زاوية من زوايا الدولة، وأن يأخذ حقه بقضاء عادل وسريع”.
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة يعبّر عن مطالب المواطنين “بعيدًا عن “الخطابات السياسية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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