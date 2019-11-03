ماذا يعني طرح شركة أرامكو في سوق الأسهم السعودية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صفة جديدة أضافتها شركة أرامكو السعودية إلى قائمة الصفات التي تنفرد بها بين الشركات على مستوى العالم، ألا وهي صاحبة أعلى قيمة لشركة مدرجة في تاريخ البورصات.

وأعلنت الشركة العملاقة المملوكة للدولة، اليوم الأحد، نيتها طرح أسهمها في سوق الرياض للأوراق المالية، وقالت إن نسبة الأسهم التي ستباع ستتحدد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

في التقرير التالي "العين الإخبارية" تشرح ماذا يعني ذلك للمملكة واقتصادها؟

ما هي أرامكو؟

أرامكو، والمعروفة سابقاً بشركة النفط العربية السعودية، هي شركة سعودية عملاقة للنفط والغاز الطبيعي، وتدير حقول النفط والغاز في أنحاء المملكة وخارجها.

تسهم الشركة مع فروعها حول العالم بتقديم الخبرة الفنية في إدارة سلسلة التوريد والتنقيب والتكرير والمواد الكيميائية.

تشرف الشركة على ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم، وخلال السنوات السابقة قامت بضخ نحو 10 ملايين برميل يومياً، ما جعلها إحدى أكبر الشركات في العالم، وتم تقدير إيراداتها عام 2018 بـ 388 مليار دولار (352 مليار يورو)، بمتوسط مليار دولار يومياً.

أرامكو أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، وتضخ عشرة في المئة من الإمدادات العالمية، كما أنها أكثر شركات العالم ربحية.

وقد خفض ضعف أسعار النفط أرباح الشركة في النصف الأول من العام بنسبة 12 في المئة إلى 46.9 مليار دولار، لكن الرقم فاق بكثير أرباح أبل أكثر شركات العالم المدرجة في البورصات ربحية؛ إذ بلغت أرباحها 31.5 مليار دولار.

وفي العام الماضي، حققت أرامكو أرباحا صافية قدرها 111 مليار دولار، أي ما يزيد بمقدار الثلث على صافي الأرباح المجمعة لشركات النفط الخمس الكبرى: إكسون موبيل ورويال داتش شل وبي.بي وشيفرون وتوتال.

ولتنويع أنشطتها النفطية عمدت أرامكو إلى التوسع في عمليات التكرير وصناعة البتروكيماويات بهدف زيادة إنتاجها من الكيماويات إلى ثلاثة أمثاله تقريبا ليصل إلى 34 مليون طن سنويا بحلول 2030 وزيادة قدرتها التكريرية على مستوى العالم إلى ما بين ثمانية وعشرة ملايين برميل في اليوم من نحو خمسة ملايين برميل يوميا.

مَن يملك أرامكو؟

حتى هذه اللحظة، تعود ملكية الشركة بشكل كامل إلى الحكومة السعودية، ويقوم بالإشراف عليها وزير الطاقة السعودي وهو الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

خلال السنوات الماضية، سيطرت الشركة بمدخولها المرتفع على المجتمع والاقتصاد، ولكن حديثاً بدأت السعودية ترى ضرورة تنويع مصادر اقتصاد المملكة من أجل القدرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وبهذا تعددت الأفكار ما بين الانفتاح على السياحة واستثمارات كبيرة في مجال البنية التحتية، لجعل المملكة أكثر جذباً للمستثمرين والشركات الأجنبية، خاصة التي لا تعمل في مجالي النفط والغاز.

وكل هذا يندرج ضمن "رؤية 2030"، وهي خطة تم وضعها في عام 2016 من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك لتقليل اعتماد المملكة على النفط.

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تفاصيل طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام؟

مع إعلان أرامكو رسميا نيتها للطرح المحلي، تفتح هذه الخطوة الباب أمام بيع أسهم مجموعة النفط السعودية العملاقة في السوق المحلي، وإن بنسبة ضئيلة كما هو متوقع، على الأرجح في منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن تلي ذلك عملية طرح ثانية في بورصة عالمية في موعد لم يتّضح بعد.

والاكتتاب العام لأكثر شركة تحقيقا للأرباح على مستوى العالم، هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "رؤية 2030"، والذي يسعى إلى استقطاب عشرات مليارات الدولارات لتمويل مشاريع ضخمة.

وقال بيان نشر على موقع "تداول" (السوق المالي المحلي)، الأحد، إن هيئة السوق المالية قررت "الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام".

وقال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو في بيان: "يمثّل هذا اليوم علامة فارقة في تاريخ الشركة، وخطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق النمو والتنوع الاقتصادي المستدام".

من جهته، اعتبر أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو، أن شركته "تسهم بثبات في أمن الطاقة العالمي"، موضحا أن "احتياطياتها المؤكدة من السوائل بلغت في نهاية عام 2018 أكثر من خمسة أضعاف احتياطيات شركات النفط العالمية الخمس الكبرى مجتمعة".

وتقرّر تأجيل الاكتتاب أكثر من مرة لأن تقييم الشركة وفقا لحسابات المصرفيين بعد اجتماعات مع مستثمرين محتملين كانت دون مستوى تريليوني دولار، وهو ما يتطلع إليه ولي العهد السعودي منذ 2016 حين تحدث للمرة الأولى عن الاكتتاب العام.

وكان من المقرّر أن يبدأ تداول الأسهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يتم تأجيله.

دعامة رئيسية

أكد ياسر بن عثمان الرميان، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، الأحد، أن الطرح العام الأولي لأرامكو هو "خطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030 ".

وأكد الرميان، خلال مؤتمر صحفي للشركة عقد اليوم في الخُبر، شرق المملكة، أن "الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدد واستفادتهم من قدرات أرامكو" إلى جانب حكومة المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن طرح الشركة سيسهم في تحقيق مبادرات برنامج التحول الوطني.

وأوضح أن "حصول أرامكو على موافقة هيئة السوق المالية على الطرح العام يعني أن تبدأ عملية الاكتتاب العام للشركة رسميا"، مشيرا إلى أن إدراج أرامكو في السوق السعودي دليل على مكانتها الدولية.

وأعلن أنه سيتم "خلال 10 أيام وضع تقارير المحللين لتحديد النطاق السعري لأسهم أرامكو"، مؤكدا أن "طرح أرامكو في سوق الأسهم (تداول) دليل على قدرة وعمق أسواقنا المحلية".

وأضاف الرميان: "خلال 10 أيام سيتم وضع تقارير المحللين لتحديد النطاق السعري لأسهم أرامكو"، متابعاً: "بعد تحديد سعر الاكتتاب بنحو خمسة أيام سيتم إدراج السهم في (تداول)".

من جانبه، لفت أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، إلى أن "الشركة هي الأكثر استقرارا في توفير الطاقة للعالم".

وأعلن أن الشركة تلتزم بتوزيع أرباح على المساهمين لا تقل عن 75 مليار دولار سنويا حتى عام 2024.