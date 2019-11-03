جماهير العين تحتفل بيوم العلم في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت جماهير العين بيوم العلم الإماراتي على هامش مباراة "الزعيم" مع الجزيرة في الجولة السادسة بدوري الخليج العربي، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي.

وشهدت استاد هزاع بن زايد عرض علم ضخم في المدرجات بين الجماهير، احتفالاً بيوم العلم الإماراتي الذي يهدف لتجديد الولاء والانتماء للدولة.

عدسة "العين الرياضية" تجولت في جنبات استاد هزاع بن زايد، لاستطلاع آراء الجماهير حول الاحتفال بيوم العلم الإماراتي.

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جماهير العين أكدت أنها جاءت إلى استاد هزاع بن زايد، للاحتفال بالعلم، حيث وصف أحدهم ملعب الزعيم بأنه موطن لكرة الإمارات.

ووجّه أحد الجماهير الإماراتية رسالة شكر وتحية إلى الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الدولة، بمناسبة الاحتفال بيوم العلم في ملعب العين.

وعقب أحدهم قبل انطلاق مواجهة العين والجزيرة: "لا شيء يفوق الوطن"، وأضاف آخر :"الأهم دائماً أن يكون عالمنا فوق يرفرف عالياً".