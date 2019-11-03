قمر خلف للجمهور: للأسف هذه المرّة ستكرهونني لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت النجمة السورية قمر خلف في حديث مع موقع "فوشيا" عن أنها تواصل حاليًا تصوير دورها في مسلسل "صقار" وهو عمل بدوي من إنتاج شركة غولدن لاين في إطار تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل، مضيفة أنه عمل مختلف وحضورها به سيكون بشكل جديد.

وكشفت خلف عن أنها تقدم دور "غوايش" وهو شخصية إشكالية محبة للسلطة بشكل كبير تحاول أن تفعل أي شيء للوصول إلى ما تريده، ولديها من الشر ما يكفي لمحاولة الوصول لأهدافها ضمن حبكة درامية محكمة ومتميزة، متوقعةً أن يكره الجمهور شخصيتها في هذا العمل.

وأضافت أنها لم تقرر بعد المشاركة في عمل آخر، مشيرة إلى أنها ما زالت في طور القراءات والمفاضلة بين النصوص.

وحول إطلالتها في حفل غالا دينر وأناقتها؛ قالت النجمة السورية إنها حضرت حفل العشاء الذي أقامه خبير تصميم الإطلالات السوري ميلاد حنون؛ لأنها على ثقة كبيرة بإبداعات ميلاد وقدرته على مواكبة خطوط الموضة، وعلى الإضافة عليها بإبداعه وتميزه وخياله الواسع وشغفه بكل ما هو جميل، حتى ينافس على المراكز المتقدمة عربيًا.

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وأوضحت بأنها تمتلك قناعة أن لكل شخص خبرته ورأيه وإبداعاته في مجال اختصاصه، ويجب أن يأخذ مساحة كافية وحرية كاملة بعمله، لذلك هي تمنح الثقة لمصممي إطلالاتها خاصة وأنها تختارهم بناء على نجاحهم وتميزهم.

وبينت قمر أن أمر تنسيق إطلالتها ليس متعبًا أمام الثقة، وهي راضية عن إطلالتها في الحفل، خاصة أمام زحمة عملها، وإرهاقها قبل أيام من هذا الحفل، مبينة أن فستانها اختارته من تصميم فؤاد خوري، بينما تولى ميلاد حنون شعرها ومكياجها.

وعن مسلسل "مقامات العشق" الذي قدمته في الموسم الدرامي الفائت، والذي أدت فيه شخصية والدة محي الدين بن عربي، واحتاجت شخصيتها للظهور بمراحل عمرية مختلفة؛ أعربت عن سعادتها بما حققه العمل، وأن شخصيتها التي تنوعت بين مراحل عمرية حتى وصلت إلى مرحلة السن الكبيرة، فهي ضرورات درامية لا تكترث بها، ولا تسعى أن تظهر دائمًا بمظهر جميل، إنما حسب ما تحتاجه كل شخصية والتي تحكم كاركتر وصورة الشخصية في العمل.