حاجبا فهرية أفجان مطلوبان بقوة في تركيا.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتهافت الكثير من الفتيات التركيات إلى مراكز التجميل حتى يقمن برسم حواجبهن بشكل مشابه لحاجبي الفنانة فهرية أفجان زوجة بوراك أوزجفيت، خاصة وأن الفنانة أصبحت تحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور.

وفي هذا السياق؛ أكدت خبيرة التجميل التركية الشهيرة ايمسال دوغان، في تصريحات لها لمواقع محلية مختصة بالمشاهير بأن هناك فتيات يتجهن إلى مركزها ويحملن معهن صورًا لفهرية أفجان، ويطلبن منها رسم حواجبهن كما في صور الفنانة.

وأضافت الخبيرة دوغان أنها ترفض الردّ على الفتيات القيام بهذا الأمر، عازية السبب إلى أن ملامحهنّ مختلفة عن ملامح وجه أفجان، وبالتالي لن يظهرن بالشكل المطلوب، مبينة أن هناك الكثير منهن غير مدركات لذلك التقليد ولكن من باب هوسهنّ وعشقهنّ بالفنانة.

وفي سياق آخر؛ كشفت فهرية افجان، 33 عامًا، عن خوفها من المستقبل الذي ينتظر ابنها كاران وعلى المستقبل الذي ينتظره، لافتة إلى أن الأم لا تتحمل وجع الولادة فقط بل آلام طفلها من الحياة، مؤكدة بأنها لا تريده أن يتألم.

وجاء حديث زوجة بوراك أوزجفيت تعقيبًا على الظروف المسيطرة على العالم حاليًا، قائلة بأنه أصبح أسوأ مما كان عليه قبل سنوات، كما أنها لا تتوقع أن يتغير في المستقبل القريب.

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وأضافت بأن الكثير من الدماء تسيل بين الدول، مع ازدياد الجرائم، وسيطرة الأخبار السلبية، مشددة على أن قلوب الناس أصبحت متحجرة وتفتقد للرحمة والطيبة.

وضمن الحديث عن افجان؛ فقد قدّم الملحن التركي أحمد أوزان هدية إلى الفنانة وزوجها بوراك أوزجفيت؛ إذ ألّف أغنية أطلق عليها اسم "أنت حب حياتي"، وعلّق على صورة للثنائي التركي في "إنستغرام"، قائلاً: "لأجل حبكما العظيم ألّفت أغنية باسم "أنت حب حياتي" ولا أعلم كيف يمكن أن أتواصل معكما وطلبت من مستشاري الإعلامي أن يتواصل مع مستشاركما، ولكنني أردت أن أكتب هنا ليحميكما الله من العين الحاسدة".

يذكر أن فهرية أفجان برعت في أداء دور "نجلاء" في مسلسل الأوراق المتساقطة، كما قامت بأداء دور البطولة في مسلسل الربيع الكاذب (yalancı Bahar) أمام الممثل العالمي جانسيل إلتشين، وكذلك اشتهرت بمسلسل "طائر النمنمة" الذي لعبت فيه دور البطولة، ولها فيلم "العشق يشبهك" مع الممثل التركي بوراك أوزجيفيت، وقامت فخرية بدور جديد في مسلسل "حَتَّى الْمَمَاتِ" مع انجين أكيوريك بدور محامية.