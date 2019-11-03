جيني إسبر تكشف حقيقة زواجه.. وتؤكد: هفت نفسي إلى الأحمر في 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

اعتاد الجمهور على النجمة السورية جيني إسبر الظهور بأناقتها المعتادة وجمالها وحضورها القوي في أي فعالية، أو احتفالية تكون متواجدة بها، وهو ما ظهرت عليه مؤخرًا في حفل غالادينر الذي أقامه خبير التجميل ميلاد حنون في العاصمة السورية دمشق، وجمع عددًا من خبراء التجميل ومصممي الأزياء والفنانين من سوريا ولبنان.

وحول إطلالتها في الحفل؛ أوضحت النجمة السورية أنها ارتدت من أزياء المصمم الذي أطلقت عليه لقبًا عالميًا علاء سركيس، مضيفة في تصريح لموقع "فوشيا" أنها طلبت منه أن ينتقي لها من إبداعه فستانًا غريبًا ومختلفًا عن إطلالاتها السابقة، لكنها أحبت أن يكون لونه أحمرَ؛ لأنها في كل عام تشعر بالانجذاب إلى ألوان معينة تحب أن تظهر بها، وأن تزيّن إطلالاتها، بينما اختارت الإكسسوار من مجوهرات توفيق حلاق.

وقالت إسبر إنها تحتفي بنجاح ميلاد حنون وهو مبدع ورائع جمعهم في حفله على المحبة والفرح، متمنية استمرار مثل هذه الفعاليات في سوريا التي تتضمن إبداعات في مجالات مختلفة.

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من جانب آخر؛ وحول تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل؛ كشفت جيني اسبر عن أنها شاركت في الجزء الثاني من مسلسل "ببساطة" ضمن لوحات كوميدية اجتماعية ناقدة من إنتاج شركة روي، وإخراج تامر اسحق، وأنهت تصوير دورها في مسلسل "يامالكًا قلبي" وهو مؤلف من عشر حلقات تلفزيونية من إنتاج غولدن لاين، وإخراج علي علي، وتستعد لتصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "الحرملك" إنتاج كلاكيت ميديا، وإخراج تامر اسحق، مؤكدة أنها لا تكترث بعدد حلقات أي عمل درامي إنما تهتم للنص وما يقدمه، وللشخصية وشروط العمل الفنية.

وحول بعض الشائعات التي تدور حولها خاصة بما يتعلق بزواجها مؤخرًا وأنه السبب الذي دفعها إلى الاعتذار عن مسلسل "صقار"، أكدت جيني إسبر أنها أخبار كاذبة وشائعات اعتاد عليها الفنانون، كاشفة عن أن اعتذارها عن المسلسل البدوي "صقّار" جاء بسبب التزامها كأم مع ابنتها، وحالة تعب جسدي مرت بها ابنتها التي تعتبر من أولويات حياتها، فارتأت أن تكون بجانبها مع احترامها لالتزامات العمل وعدم رغبتها بتعطيل الفريق، أو تأخيره عن مواعيد عمله.