عادل كرم يعود بـ"بيت الكلّ" في موسمه الثاني









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: حلقة ثوريّة بامتياز افتتح من خلالها الممثل عادل كرم الموسم الثاني من برنامجه الشهير "بيت الكل"، فكانت "الثورة" ضيفتها عبر أشخاص كان لهم بصمة مؤثرة في الأسابيع الماضية فقد تركوا أثرا بالغا عبر الشاشة أو في الساحات ككارمن لبّس، جويس عقيقي، سعيد الماروق، نوال برّي، عبدو شاهين، زياد سحّاب، رنين ادريس، فاروق يعقوب، غي يونس، بلال موّاس، الان ضرغام، نخلة عضيمة، يمنى فوّاز وجويل بو يونس.

بدأ عادل حلقته المباشرة على شاشة الأم تي في وإذاعة جرس أف أم بلوحه فكاهية، تحدّث بعدها عن أهمية الثورة والدور البارز الذي تلعبه في ترجمة الصورة الحقيقية للشعب اللبناني الموحّد ضد الفسّاد والتبعية العمياء وقال: لقد فاجأنا العالم بأسره بعد أن تحوّلنا من شعب الاركيلة إلى شعب الانتفاضة الحضارية التي لا تشبه إلا ذاتها.

جويس عقيقي: أصبحت "ستار" بعد حادثتي سمير صفير ووديع الشيخ!

في القسم الأول من الحلقة، استضاف كرم كلا من الفنانة كارمن لبّس، المراسلة جويس عقيقي والمخرج سعيد الماروق. علّقت جويس، مراسلة الأم تي في، على مقطعي فيديو كانا قد حققا انتشارا واسعا بين اللبنانيين الأول عندما سألت وديع الشيخ مين حضرتك؟ والثاني عندما تصادمت مع سمير صفير! فاعتبرت أن صفير أهانها وقلّل من احترامها فعرفت كيف تثأر لكرامتها وتضعه عند حدّه وأهدته بصوتها اغنية "نحنا الثورة والغضب". أما عن وديع الشيخ فقالت بأنه اقتحم المكان الذي اختارته لنفسها من أجل البث المباشر، ودخل مع مرافقيه بطريقة همجية الأمر الذي استفزّها فسألته أمام الملايين مين حضرتك؟! وردّا على سؤال عادل إذا كانت صادقة بأنها لم تعرفه، أجابت: من يستمع إلى أغاني راغب علامة وكاظم الساهر ووائل كفوري لن يعرف وديع الشيخ! جويس اعترفت لعادل بأنّها أصبحت أكثر شهرة بعد الثورة وتضاعف عدد متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كارمن لبّس: على اللبنانيين إلغاء الخطاب الطائفي من قاموسهم!

الممثلة كارمن لبّس تحدثت لكرم عن دور الفنانين في الثورة، واعتبرت أن الساحات لا تعرف المهن، فالممثل والمحامي والنجّار يتساوون في الحقوق المدنية وفي الحصول على أبسط عناصر العيش الكريم. عادل سأل ضيفته عن الفنانين الّذين استغلوا ساحات الثورة من أجل تحقيق المزيد من الشهرة فنفت الأمر وقالت بأنها لم تواجه هذا النوع من الزملاء. كما قالت أنّ الثورة ما زالت قائمة وفي أوجها، وطالبت اللبنانيين بالنزول إلى الشارع من أجل الضغط على رئيس الجمهورية لتعجيل المشاورات الخاصة بالحكومة المنتظرة. اعتبرت كارمن في حديثها مع كرم أنّ على اللبنانيين إلغاء الخطاب الطائفي من قاموسهم بعد هذه الثورة التي زرعت الأمل في النفوس وبعثت بروح التغيير والتحسين.

سعيد الماروق: صورة طرابلس الحقيقية تجلّت في الثورة!

سعيد الماروق، المخرج الشهير، تحدّث عن إيمانه بالثورة ومكوّناتها، وقال ما حصل في الواقع كان حلم يراود شريحة كبيرة من اللبنانيين، ومن ثمّ علّق على كلمة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون واعتبرها مبّشرة بالخير. وكونه إبن عاصمة الشمال طرابلس، قال بأن مدينته تعاني من الوضع الاقتصادي العام، رغم أنّ بعض أبنائها يلقّبون بالوحوش المالية! واعتبر أن صورة طرابلس الحقيقية تجلّت في الثورة.

نجم الـ Baby Shark في استديو "بيت الكل"!

سأل عادل الجمهور في الاستديو عن أكثر أغنية ردّدوها في الثورة، ليجيبه الجمهور "هيلا هيلا هيلا هو" لكنهم بدلوّا الشتائم بكلمة "عادل كرم منحبّوا". ثم دخلت الشابة اليان جبّور مع ابنها روبين بعد أن سجلا انتشارا واسعا عبر فيديو وثّق لحظة مرورهما من أمام احدى المظاهرات، حيث طلبت جبّور من المتظاهرين عدم اصدار الاصوات العالية من أجل طفلها روبين، ليفاجئها الثوّار بتقديمهم للاغنية العالمية Baby Shark بطريقة عفوية أمام السيارة من أجل وحيدها. ومن ثم فاجأ عادل اليان وابنها بدخول الشباب أنفسهم إلى الاستديو وإعادة المشهد مباشرة على الهواء.

خلال الحلقة قدّم الفنان الشاب فرج حنّا مجموعة من الأغاني الثورية والوطنية على طريقته الخاصة وبرفقة مجموعة من الموسيقيين المحترفين الذين يطلّون بشكل أسبوعي في برنامج "بيت الكل". كما تخلل الحلقة محطتين لافتتين مع الكوميديا: الأولى مع عباس جعفر انقد عبرها السياسيين. والثانية مع أديل جمال الدين وزّعت خلالها جوائز الثورة، كما انتقل عباس إلى ساحة الشهداء وسجّل مداخلة مباشرة كمراسل لـ "بيت الكل"!

دموع نوال برّي وتأييدها لسعد الحريري!

في القسم الثاني من الحلقة استقبل عادل كرم كلا من المراسلة نوال برّي، الفنان عبدو شاهين والفنان زياد سحّاب، فتحدثّت بري، مراسلة الأم تي في، عن تجربتها مع الثورة، وعن المواقف الصعبة التي عاشتها بعد أن ضربها أحدهم بالحذاء وقذفها آخر بالماء، إلى جانب القنابل المسيّلة للدموع وما شابه. كما كشفت أن أحد المتظاهرين بصق عليها أثناء تأديتها لعملها وانهارت بالبكاء داخل الاستديو خاصة أن والدها أعلن عن مقاطعته لها بسبب وظيفتها الخطرة التي تجعله قلقا عليها بشكل دائم، خاصة بعد أن طلب منها العودة إلى المنزل ومغادرة الساحة لكنها واجهته بالرفض.

سياسيا، قالت برّي لكرم إنها ليست ضد الثورة، لا بل إنها تؤيد عناوينها العريضة ، أما في التفاصيل، فهي ترى أن هناك بعض الثغرات، فهي تعارض قطع الطرقات، ولم تخف برّي تأييدها العلني للشيخ سعد الحريري الذي اعتبرته رجلا مناسبا في مكانه المناسب كرئيس لمجلس الوزراء.

عبدو شاهين: اقتحمنا تلفزيون لبنان لهذا السبب.. نعم كنت مسعفا في حرب تموز!

عبدو شاهين تحدث عن مشاركته كمسع في حرب تموز، كما اعتبر أن الثورة لم تكن إلا حلما قديما، لكنّها اليوم تحوّلت إلى حقيقة لافتة على الجميع التمسّك بها، فحتى كلمة لبناني تغيّرت في مفهومها قبل الثورة وبعدها! ثم سأل عادل كرم شاهين عن إقتحامه لتلفزيون لبنان مع مجموعة من زملائه الفنانين، فأجاب عبدو: هذا التلفزيون لكل لبنان ومن الطبيعي أن ينقل أجواء الحراك، لكنه مع الأسف لم يشارك في التغطية الإعلامية الأمر الذي جعلنا نقرر اقتحامه مع بعض الزملاء. كما تحدث شاهين لكرم عن بلدته الهرمل وقال بأنها محرومة من أبسط حقوقها، كالماء والكهرباء، واعتبر أن الهرمل تستحق بعض الاهتمام.

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زياد سحّاب: شركات الحريري الخاصة مفلسة.. كيف سيدير بلدنا؟!

زياد سحّاب قال بأنه من مؤيدي الثورة كيساري، واعتبر أن مشهد اجتماع اللبنانيين مشهد صحي، أما عن انتاجاته الفنية خلال فترة الثورة، فقال بأنه تناسى الشق المهني والفني وركز على الشق الانساني لكنه لحّن أغنيتين من جوّ الثورة. حاول زياد مقاطعة نوال برّي عندما أعلنت تأييدها للشيخ سعد الحريري، وحاول أن يبدي رأيه الخاص وقال: شركات الحريري الخاصة أفلست وبالتالي من الصعب عليه إدارة بلد، لكنّ عادل رطّب الأجواء وأعادها إلى مسارها الاجتماعي الكوميدي وطلب من سحّاب تقديم إحدى أغنياته على العود.

غي يونس: لست بطلا!

في القسم الثالث استضاف عادل كرم كل من المراسلة جويل بو يونس، المراسلة رنين اديس، والناشطين فاروق يعقوب وغي يونس.

جويل بو يونس، مراسلة محطة الأو تي في، تعرّضت لكثير من المواقف المحرجة أثناء تواجدها في الساحات، حيث رفض الكثيرين الحديث معها نسبة إلى الشاشة التي تعمل بها، فتضامن عادل معها وقال بأن الاعلاميين يقومون بعملهم بعيدا عن أي شيء آخر ومن الواجب احترامهم.

جويل تحدثت عن تجربتها، وقالت إنّ في إحدى المظاهرات في منطقة جل الديب رُفِع السكين أمامها وكان المشهد مخيفا، وقالت: "البعض أهان كرامتي وأهان عائلتي، علما أنني كنت مع الناس ومؤيدة لبعض مطاليبهم"! وتابعت: على الثوّار أن يتعاطوا مع المراسلات كما يتعاملون مع شقيقاتهم. عادل هنا تحدث عن التنمّر واعتبر أنّ ما حصل مع الشابة جيهان خوري صاحبة فيديو "مبسوطة" ليس مقبولا، وبما أن الفيديو صُوَّر لصالح برنامج هيدا حكي قال عادل: أنا ضد التعرض لجيهان ومضايقتها ووجه لها تحية خاصة واعتذر منها باسم اللبنانيين وباسم هيدا حكي. أما غي يونس الناشط الذي تعرّض للضرب من قبل بعض العناصر التي اقتحمت التظاهرات فقال: انا لست بطلا، هناك من هو أكثر شجاعة مني، لكن عدسات الكاميرا رصدتني، واعتبر أن المسيرة ما زالت في بدايتها ودعا الجميع إلى التظاهر والاعتصام من أجل تحقيق المطالب.

فاروق يعقوب لـ "سمير قصير": اشتقنالك!

رنين ادريس، مراسلة الأم تي في، تحدثت عن تواجدها معظم الوقت في الجنوب، وقالت بأن الجنوب كسر المحظور وظهر بصورة مختلفة خلال هذه الثورة، كما تحدثت عن تعاطي أهل الجنوب معها واستقبالهم لها. ثم سألها عادل عن الفيديو الذي انتشر لها عندما قال لها أحد مناصري الرئيس نبيه بري: برّي تاج راسك لتقول له: تاج راسك وحدك. فقالت رنين: لم أندم على ما فعلت واليوم أكرر وأقول للشخص نفسه ولغيره: زعيمك تاج راسك وحدك!

الناشط فاروق يعقوب تحدث عن صرخة الناس ووجعهم من خلال تواجده الدائم في الساحات وقال بأن ما يحكى عن السفارات وتمويلها معيب بحق الناس وبحق أوجاعهم. كما وجّه تحية لروح سمير قصير وقال له: اشتقنالك!

بلال موّاس: الإعلام صوّب عدساته للمرة الاولى ونقل صورة طرابلس الحقيقية!

في القسم الأخير، استضاف عادل كرم كل من المراسلين نخلة عضيمة، الان ضرغام ويمنى فوّاز مع الناشط بلال موّاس الذي تحدث عن الثورة في طرابلس وقال بأن الاعلام صوّب كاميراته ونقل صورة طرابلس الحقيقية للمرة الأولى بعد أن كان يصوّرها ككندهار. وعن طرابلس ايضا تحدث الان ضرغام، مراسل الأم تي في، فلقّبها بعروس الثورة وخزّان الطاقة الايجابية وقال بأنها المفضّلة بالنسبة له! وتحدث كيف استقبل شقيقه التوأم أندريه بإحدى المظاهرات في البترون، وقال بأن أخاه عاطل عن العمل ومن حقه أن يتظاهر ويعبّر عن مطالبه.

نخلة عضيمة: رفعت دعوى قضائية على من اعتدى عليّ في مظاهرة التيار الوطني الحر!

نخلة عضيمة تحدث عن محبة أهل زحلة للام تي في، وكيف احتضنوه وحملوه على أكتافهم أثناء تغطيته للثورة في عروس البقاع. سأل عادل كرم نخلة عن تعرضه للضرب من قبل مناصري التيار الوطني الحر أثناء تغطيته لمظاهرة خاصة بهم، فقال بأنه رفع دعوى قضائية ضد الشاب الذي تعرّض له بالضرب وباللفظ.

يمنى فوّاز: بعض المراسلين يستحقون الاهانة في الساحات!

الصحفية يمنى فوّاز تحدثت عن تواجدها في ساحة رياض الصلح طيلة فترة الثورة، واعتبرت أنّ تلك اللحظات كانت تاريخية. قالت يمنى إن هناك بعض الاعلاميين يستفزّون الناس في الساحات وبالتالي من الطبيعي أن ينالوا نصيبهم من المواقف المحرجة.

ختم عادل كرم حلقته التي حققت نسبة مشاهدة عالية جدّا، جعلتها في صدارة سهرات ليلة الجمعة، ووعد متابعيه بحلقة دسمة يوم الجمعة القادم.

