مروة ناجي في جولة فنية بكندا







اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أحيت الفنانة مروة ناجى حفلها الأول بـمدينة " هاليفاكس " بكندا , وذلك ضمن فاعليات مهرجان " فاما للموسيقى والفنون العربية ". , حيث رافقها بالحفل الأوركسترا الكندية العربية, فى ظل إستقبال حافل من الجمهور الكندى والعربى على حد سواء.

وقد أعربت ناجى على سعادتها الكبيرة بالمحبه التى غمرها بها الجمهور الكندى من لحظة وصولها لقاعة الإحتفال , حيث أحتشد الجمهور حول الفنانة الشابة لأخد الصور التذكاري معها, متمنيين لها الحضور إلى كندا مرة أخرى وإحياء حفلات متكرره فى مرات قادمة .

ولقد غنت مجموعة من أغانى الزمن الجميل للفنانة الراحلة ورده الجزائرية , حيث أقيم الحفل تحت شعار" حكايتى مع الزمان " , تخليدا لذكرى النجمة الكبيرة والراحل بليغ حمدى

بعد الحفل غادرت ناجى مدينة " هاليفاكس " متجهه إلى مدينة " تورنتو " , حيث أنه من المقرر إحياء حفلها الثانى هناك اليوم الأحد بمصاحبة ألأوركسترا الكندية لعربية , ومن المقرر أيضا أن تقدم مروة مجموعة من الأغانى الأكثر شعبية للنجمة للراحلة وردة الجزائرية, والتى تركت أثرا كبيرا فى قلوب جمهورها بمصر والوطن العربى .



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