شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مسلسل InBetween بعد موسم واحد من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت شبكة NBC مسلسل الدراما InBetween ، الذي عرض مايو الماضى حتى أغسطس من نفس العام، وذلك بدون أسباب واضحة حتى الآن ، ويشارك فى بطولته هارييت داير وآن ماري جونسون وسيندي لونا وتشاد جيمس بوكانان وجوستين كورنويل وبول بلاكثورن.

وتركز الدراما على كاسي بيدفورد (داير)، الموهوبة بقدرات غالبًا ما تعتبرها لعنة، حيث قامت كاسي برؤية الأحداث غير المحظورة في الماضي والمستقبل وتتناولها أيضًا الأرواح التي تحتاج إلى مساعدتها بطريقة ما، كما إنها تنجذب إلى القضايا التي يعمل عليها والدها المحقق في شرطة سياتل توم هاكيت، مع شريكه الجديد، وهو محقق سابق من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومباحث شرطة لوس أنجلوس ، داميان أسانتي (كورنويل).

وبلغ متوسط مشاهدات ​​الموسم الأول من مسلسل InBetween إلى 0.40 في التصنيف الديموجرافي للفئة العمرية بين 18 و 49، بـ 2.57 مليون مشاهد، منا احتل مسلسل InBetween المرتبة الأخيرة في العرض التجريبي، وكان قد تم عرض الحلقة العاشرة والنهائية من المسلسل في 14 أغسطس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

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كما أعلنت شبكة NBC عن انضمام الممثلة شارلين يى إلى الموسم الثالث من مسلسل Good Girls، وتلعب "يى"، ضمن أحداث العمل دور "Lucy وهى فنانة ذات مهارات اجتماعية معتدلة، ويتعامل معها ثلاثة أشخاص لمساعدتهم في مشروعهم الإجرامى.

ولم تعلن شبكة NBC عن موعد العرض الأول للموسم الثالث، لكن من المرجح أن يكون بداية العرض أوائل عام 2020.