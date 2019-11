شكرا لقرائتكم خبر عن اسمعها.. ميجل يطلق أغنية جديدة تحمل اسم Funeral والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق النجم العالمي ميجل أغنية جديدة حملت اسم " Funeral " وذلك علي قناته الخاصة علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" .

و سبق خلال هذا العام و أطلق ميجل البالغ من العمر ( 34 عام ) مشروعين غنائيين حصدا الكثير من النجاحات ، و هما أغنية باللغة الإسبانية و هي " EP Te Lo Dije " ، وفى سبتمبر الماضي أطلق أغنية مع النجمة العالمية أليشيا كيز و هي "Show Me Love" .

يذكر أن ميجل بدأ مسيرته الفنية عام 2000 و قدم عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة ، و من ابرزها : " remember me " و " how many drinks " و " all i want is you " و " come through and chill " ، و غيرهم .