شكرا لقرائتكم خبر عن اسمعها.. ميجل يطلق أغنية جديدة تحمل اسم Funeral والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق النجم العالمي ميجل أغنية جديدة حملت اسم " Funeral " وذلك علي قناته الخاصة علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" .
و سبق خلال هذا العام و أطلق ميجل البالغ من العمر ( 34 عام ) مشروعين غنائيين حصدا الكثير من النجاحات ، و هما أغنية باللغة الإسبانية و هي " EP Te Lo Dije " ، وفى سبتمبر الماضي أطلق أغنية مع النجمة العالمية أليشيا كيز و هي "Show Me Love" .
يذكر أن ميجل بدأ مسيرته الفنية عام 2000 و قدم عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة ، و من ابرزها : " remember me " و " how many drinks " و " all i want is you " و " come through and chill " ، و غيرهم .
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