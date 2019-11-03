شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "بلا دليل" على طريق مصر إسكندرية الصحراوى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال مسلسل "بلا دليل" للنجم خالد سليم ودرة تصوير مشاهدهم الاخيرة على طريق مصر اسكندرية الصحراوى اليوم ويتبقى لفريق العمل حوالى 4 أيام تقريباً ويودعون التصوير بشكل نهائى بينما يواصل مخرج العمل فى مونتاج الحلقات الأخيرة من المسلسل وتسليمها للجهة المنتجة.

بلا دليل يتم عرضه حاليا على قناة الـ CBC الساعة السابعة والنصف مساء وعلى قناة CBC Drama الساعة 11مساء وعلى تطبيق WATCHiT من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي وبطولة درة وخالد سليم وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي ونيقولا معوض وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين وغيرهم من النجوم.

وتجسد درة شخصية "حبيبة" في احداث العمل، وتدور الأحداث حول جريمة قتل وشخصية حبيبة" مليئة بالتناقضات والغموض التي تجعل تجسيد الشخصية في غاية الصعوبة والمتعة في التمثيل.