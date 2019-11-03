شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رامى إمام يروج لمسلسله "فالنتينو" أثناء المونتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روج المخرج رامى إمام لمسلسل "فالنتينو" للزعيم عادل إمام الذى ينافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث نشر برومو مبدئيا أثناء عملية المونتاج، وذلك استعدادا لطرحه، حيث يواصل الزعيم تصوير مشاهده فى الديكورات الخاصة به بعد أجازة استمرت لمدة 3 أيام.

وسلم المؤلف أيمن بهجت قمر جميع حلقات المسلسل لصناعه، بعد أن انتهى من كتابة الحلقات الأخيرة للعمل المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إخراج رامى إمام، ويكثف المخرج نشاطه نظرا لرغبة الشركة المنتجة فى الانتهاء من التصوير خلال شهر يناير المقبل على أقصى تقدير.

يذكر أن مسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.