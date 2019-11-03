فيديو| هادي الباجوري يرد على شائعه انفصاله من ياسمين رئيس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشف المخرج هادي الباجوري حقيقة شائعة انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين رئيس، التي أثارت جدلا خلال الفترة الماضية.
وقال الباجوري،أثناء لقائه في برنامج "THE INSIDER"، بالعربي، المعروض على شاشة "دبي"، :" الكلام دا كله أي كلام، ياسمين كتب كومنت على "تويتر"، تقصد به فكرة عامة تحص الانفصال، فالناس خادتها إن إحنا اللي بننفصل، بس دا مش حقيقة خالص".
وكتب "رئيس" رسالة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قوية لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدى".
ونفت الفنانة ياسمين رئيس الشائعات المتداولة في الساعات الماضية، حول انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري.
وكتبت رئيس تغريدة، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "من امبارح وكل أهلي وصحابي بيكلموني عشان خبر طلاقي اللي أنا نفسي معرفوش ياريت الإخوة الصحفيين الأعزاء يراعوا بس إن الواحد عنده ناس وأهل. الأخبار الكاذبة دي بتأثر عليهم. شكرًا".
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