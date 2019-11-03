فيديو| محيي إسماعيل يغني أبو "جلمبو" ويكشف سر الخيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الإعلامية بوسي شلبي، الفنان محيي إسماعيل بعيد ميلاده الـ73، الموافق يوم 3 نوفمبر الجاري.

ونشرت شلبي مقطع فيديو قديم من حوار أجرته مع الفنان محيي إسماعيل، احتفالا بعيد ميلاده، وعلقت: "كل سنة وانت طيب، الفنان العبقري محي إسماعيل ودي سر الخيارة في التورتة".

وأحضرت الإعلامية بوسي شلبي تورتة للفنان محي إسماعيل وقالت: "أنا حطيت شمع في التورتة".

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ورد عليها الفنان محيي إسماعيل: "مش شرط نحط شمع، ممكن نحط خيار في التورتة، إيه المتعة في حكاية الشمعة يعني".

وغنى إسماعيل أغنيتة تقول كلماتها :"سمبو راح البحر، وقلع هدومه ونط، عام على جنبه وجابو جلمبو، قرصوا في جمبوا ياعيني يا سمبو".

محيي إسماعيل من مواليد 8نوفمبر، عام 1946، ومن أشهر أفلامه "الأخوة الأعداء"، و"الرصاصة لاتزال في جيبي"، و"مولد يا دنيا"، و"إعدام طالب ثانوي"الفنان الكبير شارك مؤخرا في مهرجان الإسكندرية عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلامالروائية الطويلة مع 4 محكمين أجانب.يذكر أن أخر أعمالالفنان محي إسماعيل فيلم "الكنز2"، بطولة الفنان محمد رمضان، محمد سعد،أمينة خليل، هند صبري، سوسن بدر، أحمد حاتم، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، أحمد صيام،هاني عادل، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.