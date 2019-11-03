"النادي استغنى عني وروحت أمثل منفعش".. رسالة مؤثرة من تامر حسني لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

أعاد الفنان تامر حسني، نشر جزء من لقاء سابق له مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، تحدث خلاله عن معاناته في بداية حياته، في كل المجالات التي سعى للوصول إليها أبرزها المجال الرياضي والفني، قائلًا: 2 من الأندية استغنوا عني وروحت أمثل منفعش.

وعلق "حسني"، على الفيديو الذي شاركه عبر حسابه بـ"إنستجرام":" بصراحة الكلام دا مهم أوي و عن تجربة و نفسي يوصلكم عشان كدا لما شوفت حد محترم منزله و حاطت عليه موسيقا مسلسل آدم عجبني جدًا وحبيت انكم تشوفوه تاني و تسمعوه كويس جدًا جايز المعنى اللي فيه يوصلكم أكتر و جايز يكون فيكوا ناس مشافوش اللقاء دا قبل كدا".

وينتظر الفنان تامر حسني عرض فيلمه "الفلوس"، الذي يشارك في بطولته زينة، وخالد الصاوي، ومحمد سلام، وعائشة بن أحمد، ونانسي صلاح بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم أحمد السقا ومي عز الدين وعلي ربيع، وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.