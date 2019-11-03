بعد حصد جوائز "قرطاج".. منتج "ستموت في العشرين" تلقينا اعتذارات من إدارته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعرب محمد العمدة منتج فيلم "ستموت في العشرين" عن سعادته بحصد العمل 3 من جوائز الدورة 30 لمهرجان قرطاج السينمائي، موضحًا أن تراجع المخرج أمجد أبوالعلاء عن مقاطعة المهرجان وحضوره حفل الختام، جاء بعد تلقيه اعتذارا من الإدارة والجهات المعنية في تونس.

المنتج السوداني، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "تلقينا اعتذارات من عدة جهات في تونس الشقيقة إلى جانب إدارة المهرجان، بعدما أعلنا رفضنا للمعوقات التي وجدناها، والتي قوبلت باتصالات وخطوات جادة لتصحيح ما حدث، وأمام ذلك رحب المخرج أمجد أبو العلاء بالحضور، وخاصة أننا نكن كل التقدير للمهرجان العريق، وفيلمنا كان مشاركا في المسابقة الرسمية ولم يتم سحبه".

وأضاف: "نستعد حاليا للمشاركة بالفيلم في عدة مهرجانات، منها مهرجان أفلام الجنوب في أوسلو، وكذلك مهرجان أجيال في الدوحة، إلى جانب عرضه في برلين ضمن أفضل 14 فيلمًا عرضت هذا العام".

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واختتم العمدة بالقول: "من المقرر طرح الفيلم في دور العرض المصرية خلال الفترة المقبلة".

كان المخرج أمجد أبو العلاء والمنتج محمد العمدة قد أعلنا في بيان لهما مقاطعة الدورة 30 لمهرجان قرطاج السينمائي، بسبب ما وصفه بالتعنت من إدارته تجاهه هو وفريق الفيلم المشارك بالمسابقة الرسمية، إذ واجها معوقات عديدة بإجراءات ودعوات وتأشيرات دخولهم تونس.

فيلم "ستموت في العشرين" حصل على جوائز التانيت الذهبي كأفضل عمل أول، وأفضل سيناريو، كما نال جائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي".