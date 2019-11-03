بعد الحكم بحبسها.. تكريم سمية الخشاب في إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

كرمت إدارة المهرجان الدولي للقفطان المغربي بمدينة برشلونة الإسبانية، في دورته الأولى، الفنانة سمية الخشاب، وذلك تزامنًا مع الأزمة التي تعرضت لها في الساعات القليلة الماضية، بعد صدور حكم بحسبها 3 سنوات على خلفية قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها الفنان أحمد سعد.

ووقع الاختيار على "الخشاب"، من الجالية المغربية برشلونة بمناسبة الذكرى الـ 44 للمسيرة الخضراء، بجانب تكريم الفنانة المغربية فايزة يحياوي.

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وصدر حكمًا غيابياً ضد الخشاب، بالحبس لمدة 3 سنوات، في قضية شيك دون رصيد مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم.

بينما خرج "سعد" للرد قائلًا: بالرغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر أوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات، أنه بالفعل تمت التسوية بنفوس راضية.