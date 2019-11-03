دنيا بطمة تبعث رسالة لزوجها: "الله يحفظك لنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة المغربية دنيا بطمة رسالة لزوجها المنتج البحريني محمد الترك، ونشرت صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت دنيا على الصور :"صباح الإبداع، صباح التيسير والسعادة، شكرا لك على كل شئ، شكرا على مجهوداتك المتواصلة حتى أكون دائما نجمة ساطعة في سماء الفن، الله يحفظك لنا، وإخراجك كان مميز يختلف عن كل إصداراتي".

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وطرحت الفنانة المغربية دنيا بطمة، كليبها الجديد "ندمانة" يوم 28 أكتوبر الماضي، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان إيهاب أمير، والكليب من إخراج حسن الكورفتي.

يذكر أن الفنانة دنيا بطمة تزوجت من المنتج البحريني محمد الترك عام 2013، وأنجبت منه ابنتها غزل عام 2017.