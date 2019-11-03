تراند اليوم : فنانة زوجة فنان شهير تطلب الطلاق بعدما اكتشفت أنه مثلي الجنس...

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بطلب الفنانة سوسن أرشيد، الطلاق من زوجها الفنان السوري مكسيم خليل، بعدما اكتشفت علاقته الشاذة مع صديق شقيقها.
هذه الشائعة انتشرت بشكل كبير، وأحدثت حالة من الغضب والجدل بين جمهور الفنان والجمهور العربي بشكل عام، وبدأ بتناقلها بشكل كبير من أجل معرفة حقيقة الأمر وحقيقة الانفصال.
وتأتي هذه الشائعة بعد قيام الفنانة السورية سوسن ارشيد بدعم شقيقها في إعلانه مثليته الجنسية والوقوف له واعتبار أن ما يقوم به حرية شخصية.
لكن مكسيم قرر إنهاء الجدل إذ وضع حدا للتساؤلات المنهالة عليه وعلى زوجته، من خلال نشره صورة تجمعه بعائلته الصغيرة، معلقًا عليها بكلمات حب وغزل، وبالرغم من نشر خليل للصورة إلا أن الأسئلة استمرت عليه حول حقيقة الأمر، خاصة ان ارشيد ظهرت بالصورة وكأنها متعبة وكانها تُعاني من الإرهاق فيما وصف البعض ابتسامتها بـ "الصفراء".
يُشار إلى أن خليل كان قد أعلن في وقت سابق أنه يتعرض لحرب تشويه سمعة بسبب مواقفه السياسية، وذلك بعد انتشار أخبار وفيديوهات تؤكد قيامه بوضع والدته في دار للعجزة وتخليه عنها بشكل كبير وهو ما نفاه الفنان السوري مؤكدًا أن علاقته بوالدته جيدة جدًا وان الهدف من هذه الأخبار هو مجرد حملة ضده لتشويه سمعته.