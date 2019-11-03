صادق الصباح: سنقدم تيم حسن بمفاجأة كبيرة في رمضان 2020 ولهذا السبب لم تستمر سيرين عبد النور في «الهيبة»

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - استطاع المنتج صادق الصباح أن يقدم نمطاً درامياً مثيراً للجدل. فهناك من يختلف معه وهناك من يتفق. ساهم بصعود نجوم كثر وقدم أعمالاً درامية نالت متابعة جماهيرية عالية. يتمتع بهدوء في مواجهة الانتقادات والمديح في آن واحد. في هذا العام، لا تزال أعماله مثاراً للشائعات وخصوصاً مع كشف القليل من الأخبار الرسمية عنها ليبقى كل ما تم نشره مجرد تسريبات أو شائعات. قبل أيام، حصلت مجموعته على ثلاث عشرة جائزة من جوائز استفتاء «الخليج 365» لموسم دراما رمضان 2019. صادق الصباح تحدث لـ «الخليج 365» عن الكثير من المواضيع بشفافية وجرأة من خلال الحوار الآتي.

صادق الصباح

بداية، كيف ترى حصول شركتكم على هذا الكمّ من الجوائز باستفتاء مجلة «الخليج 365» لرمضان 2019، وماذا يعني لكم ذلك؟



الجوائز على جماليتها تضع شركتنا وجميع أطقم أعمال المسلسلات التي يجري التحضير لها حالياً تحت مسؤولية مضاعفة لأنهم يرون ما تم تحقيقه في الموسم الماضي. وبالتالي عليهم عدم التخلي عن هذا الموقع والطموح للمزيد. وبكل تأكيد، نحترم نتائج هذا الاستفتاء الذي تنظمه مجلة «الخليج 365» حيث أنه يعكس أرقاماً ونسباً حقيقية للحضور الجماهيري ولرأي الجمهور والحمد لله رب العالمين أننا وفقنا وإن شاء الله نقدر على تقديم الأفضل.



تذكر كثيراً عبارة «المصنف الشامي» ولا تقول دراما سورية لبنانية مشتركة. فماذا تقصد بهذه العبارة ولماذا تستخدمها تحديداً؟



يضحك «أبو أنور» لدي حساسية من كلمة سوري ولبناني. لذا، اخترت عبارة «المصنف الشامي» والذي يشمل دول بلاد الشام «سورية ولبنان وفلسطين والأردن والعراق»، ولكثرة الأصداء التي انتشرت حول ما يسمونه الدراما المشتركة وفي بعضها وجهة نظر وكثير منها ليس كذلك. فقد اختصرت العبارة وركزت على كلمة «المصنف الشامي» الذي يؤكد على الهوية العربية لمنطقة بلاد الشام والتي من الخطأ تجزئتها وهو ما عملنا عليه درامياً.



ما هي أعمال مجموعة «الصباح» لموسم 2020؟



هناك مجموعة من الأعمال الدرامية والسينمائية وأولها الموسم الثاني من مسلسل «ما فيي» تحت إدارة المخرجة رشا شربتجي والذي انطلق تصويره. وستنضم مجموعة من الممثلين النجوم للعمل إلى جانب أبطاله في الموسم الأول بالإضافة إلى مسلسل قصير سنعمل على إنجازه مع نهاية العام. كما أن لدينا مسلسلاً سعودياً من حوالي خمس عشرة حلقة. وهو مقتبس من رواية أخذنا حقوقها مؤخراً وأيضاً لدينا فيلمان سينمائيان سيتم تصويرهما في لبنان، بالإضافة إلى مشاريع أخرى قصيرة عدا عن مسلسلات رمضان وهي «الهيبة 4» للنجم تيم حسن والذي انضم إليه النجم عادل كرم والنجمة ديمة قندلفت ومسلسل «2020» الذي سيجمع النجمين نادين نجيم وقصي خولي ومسلسل «من الآخر» الذي سيجمع النجمين ستيفاني صليبا ومعتصم النهار.

السلطان وعابد فهد

نادين نجيم وعابد فهد وصادق الصباح

«الخليج 365» أشارت إلى مشروع يحمل عنوان «السلطان» سيجمع بينكم وبين النجم السوري عابد فهد، هل من تفاصيل حول هذا المشروع؟



هو من العملين السينمائيين اللذين تحدثت عنهما وسيحمل عنوان «السلطان» المأخوذ عن رواية الكاتب نجيب محفوظ حيث قررنا برفقة صديقنا المشترك عابد فهد أن نطور شخصية «جابر سلطان» التي أداها في مسلسل «طريق»، ويعبّر الفيلم بشكل أو بآخر عن نجاحات السوريين في العالم العربي سواء في مصر أو لبنان، وذلك من خلال تفوقهم بالحِرف والصناعة حيث أظهرت الصناعات السورية مهارة صانعيها وجودة منتجهم، رغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها بلادهم والتي بدأت تزول والحمد لله وأتمنى أن تتحسن إلى الأفضل والأفضل.



ماذا عن تفاصيل المشروع؟



المشروع يقوم بشكل أساسي على شخصية «جابر سلطان» حيث ارتأينا تطويرها وتقديمها كشخصية درامية بروحها الكوميدية التي رأيناها في المسلسل، وقد تحدثت أنا وعابد بشكل مطول عن المشروع وسنكشف الخطوط الأساسية لهذا المشروع إثر قدوم عابد إلى بيروت خلال الفترة القريبة المقبلة. أما موعد تصوير الفيلم وعرضه فمرهون بالتنسيق مع عابد وظروفه وأعماله. ولكن ما هو مؤكد أنه سيكون في عام 2020.



هل ستكون النجمة اللبنانية نادين نجيم مشاركة بالفيلم؟



ليس هناك ما يمنع مشاركتها في حال وجود محور متعلق بشخصيتها ويخدم القصة، لكني أعتقد أن الشخصية التي قدمتها نادين في مسلسل «طريق» وصلت لأقصى ما يمكن أن تقدمه من مراحل درامية على صعيد الحدث. وأخبرك أن الأفكار التي تناقشت بها مع عابد وتفكيرنا بمحاور المشروع ليس شرطاً أن تكون شخصية نادين متواجدة فيها ومع ذلك نترك الموضوع لحينه وإذا كانت نادين موجودة «فيا محلاها».



قبل حوالي العام قلت إنك ستكمل مشروع مسلسل «طريق» بجزء ثان، فهل الفيلم هو بديل هذا الجزء؟



كنت أتمنى أن أطور شخصية جابر في جزء ثان من المسلسل. ولكن، لا أعرف لماذا أحسست أن شخصية ناجحة مثلها يمكن تطويرها في فيلم سينمائي بدلاً من تطويلها لمسلسل من ثلاثين حلقة. وبالتالي، هذه الشخصية النادرة التي قدمها الصديق عابد وعملت عليها المخرجة رشا شربتجي وكل طاقم العمل، من الجميل أن نراها في فيلم سينمائي.

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مفاجآت «الهيبة4»

تيم حسن وسيرين عبد النور في «الهيبة الحصاد»

هناك من يقول إنك تعمل على تأطير النجم تيم حسن في «الهيبة»، فماذا تقول حيال ذلك؟



أولاً، تيم حسن قدم معي في العام الماضي مشروعاً مصرياً طويلاً هو «عائلة الحاج نعمان» وأيضاً سنقدم معاً بعد الانتهاء من «الهيبة 4» عملاً آخر سيكون مفاجأة نعلن عنها في وقتها.



ما هو هذا العمل؟



هو عمل من المصنف الشامي ولن أفصح عن أية تفاصيل أخرى.



هل هو مسلسل «الزبال» الذي تعاقدتم عليه مع الكاتب فؤاد حميرة؟



لا، ليس هو بل مسلسل يتناول التاريخ المعاصر لمدينة بيروت في السبعينات من القرن الماضي.



كيف تصف علاقتك المهنية بتيم حسن؟



علاقتي بـ تيم حسن فيها من المحبة والأخوة والصداقة والديمقراطية ما يجعلنا ننظر لكل الأمور بعين مجردة من أية خلفيات. ننظر لحقيقة المسارات والخطط المقترحة. ونحن لو لم نكن مقتنعين بها لما نفذناها. وفي ما يتعلق بـ «الهيبة 4»، فإننا لو لم نجد مساحات جديدة يمكن الإضاءة عليها والخوض في تفاصيلها، لم نكن لنقدم على هذه الخطوة. وبالتأكيد، لا أنا ولا تيم نرغب بتكرار أنفسنا وكلانا يملك الفكر الهادئ القادر على اتخاذ القرار الأنسب. وكل ما نتمناه في شركة «الصباح إخوان» أن نقدم هذا النجم العربي الكبير بصورة تليق به. وأجزم أن تيم لديه الرؤية الواضحة والصحيحة لاختيار الأفضل بالنسبة له.



تسربت معلومات عن أن الجزء الرابع من المسلسل سيحمل مفاجآت كبيرة، فهل هذا الكلام صحيح؟



نعم، مائة بالمائة، ونحن نعمل على هذا المشروع بحماس مستمر. وعندما نفقد هذا الحماس سنتوقف. وبكل تأكيد، لدينا الجرأة للتوقف عندما نجد أن المشروع يفتقد للمساحات الكافية والأفكار الجديدة. ونحن دائماً نخوض نقاشات مع المخرج سامر البرقاوي ومع تيم حول الإمكانات والمساحات المتاحة لتطوير العمل وتقديم جزء جديد ناجح ليس فقط على المستوى التسويقي بل على المستويين الجماهيري والموضوعي. وفي الجزء الرابع وجدنا أنه لدينا هذه المساحة فأخذنا القرار بالاستمرار.



ما مدى دقة المعلومات التي تحدثت عن انسحاب الكاتب فؤاد حميرة من مشروع «الهيبة 4»؟



الأستاذ فؤاد حميرة مشرف على ورشة كتابة الجزء الرابع من المسلسل والاتفاق معه ما زال قائماً. وكل ما أشيع يشبه ذرّ الرماد في العيون. ونحن في شركة «الصباح إخوان» لم نسارع للرد لأن فؤاد نفى الأخبار المتداولة بنفسه.



هل حسم قرار تواجد النجمة فاليري أبو شقرا في المسلسل؟



فاليري ستشارك في الجزء الرابع من المسلسل هذا مؤكد أما موضوع حجم مشاركتها ومساحة دورها فلم يحسم بعد.



جرى تداول أسماء كثير من النجمات للمشاركة بالمسلسل ومنهم النجمة سلافة معمار قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن مشاركة ديمة قندلفت في هذا الجزء. فهل كل ما تم تداوله صحيح؟



لا أخفي أنه جرى حديث مع سلافة بهذا الخصوص. ولكن، هناك نقطة أحب أن أذكرها وهي أنه خلال جلسات التحضير التي تعقد حالياً للجزء الرابع من مسلسل «الهيبة» رأيت فريق عمل المخرج سامر البرقاوي مرتبكين باختيار الممثلة الرئيسية التي ستشارك في العمل ويبحثون عن اسم ممثلة لبنانية. فسألتهم إن كان يجب أن تكون ممثلة لبنانية حصراً فقالوا لي وهل نستطيع اختيارها سورية فكان جوابي طبعاً وبكل سرور. خذوا أي ممثلة إن كان لها مكان وتخدم القصة. وتم اختيار النجمة ديمة قندلفت للمشاركة بالعمل وهي ممثلة لها اسمها ونجاحاتها. وأعتقد أن ديمة ستنتقل لمكانة جديدة في هذا العمل، ولا بد لي أن أضيف أننا لا نهتم لجنسية الممثل بل نهتم لمناسبته للدور والإضافة التي يقدمها.



استطاعت النجمة سيرين عبد النور أن تحقق النجاح في الجزء الثالث من مسلسل «الهيبة» لمَ لم تفكروا باستمرارها في الجزء الرابع؟



من الصعب ذلك وأنا شخصياً كنت أتمنى لأنها قدمت دوراً رائعاً وهي فنانة مجتهدة وشغوفة وتقدم دورها بكل طاقتها وقوتها. ولكن، في الحقيقة، وعندما وصلنا إلى الحلقة 15 في الجزء الثالث، وبعد جلسة عمل، أخبرني المخرج سامر البرقاوي أنه يجب أن يقع حدث درامي كبير حتى نستمر بالجزء الرابع وهذا الحدث هو وفاة نور رحمة وسلطان الصغير. وبالفعل، جلست مع سيرين وأخبرتها أنها لن تكون معنا في الجزء الرابع من العمل وتفهمت الموضوع وتقبلته بكل ود ومحبة. كما أخبرتها أنها ستكون معنا في موسم 2021 وهو ما اتفقنا عليه.

نادين نجيم وقصي خولي في «2020»

قصي خولي ونادين نجيم ومعتصم النهار في «خمسة ونص»

هل من تفاصيل عن عمل نادين نجيم وقصي خولي لموسم رمضان؟



العمل سيحمل عنوان «2020» وفريق العمل تحت إدارة ابنتي لمى يعمل بحماس شديد مع المؤلف بلال شحادات والمؤلفة نادين جابر والمخرج فيليب أسمر لتقديم عمل جميل ومميز ويعرفون أن أمامهم مسؤولية كبيرة بعد نجاحهم في «خمسة ونص».



هل يدور العمل حول قصة حب رومانسية؟



قصص الحياة الناجحة في عالم الدراما، تتضمن الحب والتشويق والعلاقات الاجتماعية الإنسانية الواقعية وهو ما نحاول تقديمه في هذا العمل.



هل من تفاصيل حول عمل النجمين معتصم النهار وستيفاني صليبا؟



العمل سيحمل عنوان «من الآخر» وهو من تأليف إياد أبو الشامات وإخراج شارل شلالا. هناك جهود كبيرة تبذل من قبل كل فريق العمل للوصول إلى عمل منافس وقوي في رمضان. وحالياً وصلنا في الكتابة إلى الحلقة السابعة مع الكاتب إياد أبو الشامات الذي أعتبره مكسباً هاماً للدراما العربية.

المستقبل مزدهر أمام الدراما السعودية

أين ترى مستقبل الدراما السعودية خلال السنوات القادمة؟



الدراما السعودية أصبح لديها مكانتها حيث أن لديها طاقات شبابية كبيرة ومبدعة أنا شخصياً اختبرتها منذ عام ونصف العام من خلال عملي بمسرح السعودية. والمسرح هو أكثر مكان يكشف هوية وقدرات الممثلين والممثلات وأتوقع أن المستقبل مزدهر أمام الدراما السعودية. ولدينا طموحات لتقديم العديد من الأعمال في السعودية. كما لدينا طموح لنقل خبرتنا الدرامية إلى المملكة لتقديم مشاريع درامية ترضي المشاهد المحلي وتنطلق للمشاهد العربي عموماً وهناك خطة متكاملة لدى شركة الصباح للوصول إلى هذا الطموح.