إلتون جون يؤجل حفله بسبب مرضه: أكره أن أخذل جمهور"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - فاجأ مغني البوب البريطاني إلتون جون Elton John، جمهوره ومحبيه، بتأجيل حفلته القادمة التي كان من المقرر لها أن تقام في إنديانابوليس بولاية إنديانا.

وشارك أسطورة الموسيقى "إلتون جون"، جمهوره عبر حسابه الشخصي على "تويتر" يوم السبت الماضي، خبرًا مؤسفاً معلنا بأنه مريض للغاية ولن يكون قادرًا على الغناء في Bankers Life Fieldhouse في تلك الليلة.

وفي تدوينة عبر حسابه علا "تويتر"، قال جون: "إلى جمهوري في إنديانابوليس... من المؤسف أن أبلغكم هذا الخبر الذي أجبرت عليه، فأنا لست على ما يرام تماما، ومريض بشدة، وبالتالي لا أستطيع أن أشارك في حفل " Fieldhouse "... أنا أكره تماما أن أخذل جمهوري وعشاقي لكنني مدين لكم بعرض أفضل المرة القادمة.



كما أعلن إلتون عن تأجيل موعد حفلته غي مارس 2020، وتابع قائلاً في تدوينة أخرى: "سيتم تغيير تاريخ الحفل وتأجيله إلى مارس 2020 ، وأعدكم بأنني سأقدم العرض الذي تستحقونه... شكرًا جزيلاً على دعمكم وتفهمكم".

جديربالذكر أنّ المغني البريطاني قد بدأ جولته في Farewell Yellow Brick Road في 8 سبتمبر 2018، وستستمر الجولة العالمية حتى ديسمبر 2020... ومن المقرر أن تكون محطته التالية في 28 أكتوبر في ناشفيل، تينيسي.



في وقت سابق من هذا الشهر ، كان موقع ET قد أجرى حديثًا صحافياً مع جون، بعد ظهوره مع نجم روكيتمان تارون إجيرتون على خشبة المسرح لأداء خاص مع أوركسترا هوليوود السمفونية في المسرح اليوناني في لوس أنجلوس، وقام الثنائي بأداء أغنية "Love Me Again" واختتمت الأمسية مع جون على البيانو وغنّاه إجيرتون "Don't Let the Sun Go Down On Me".



كما تحدث جون أيضًا إلى ET عن صداقته مع الأميرة الراحلة ديانا، وكذلك عن المصاعب التي تحملها الراحل مايكل جاكسون طوال حياته.