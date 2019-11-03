بالفيديو: فجر السعيد تعلن عودتها للمشي مرة أخرى

وجهت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، رسالة إلى طبيبها الذي يتابع حالتها الصحية بعد تدهورها خلال الفترة الأخيرة على إثر تعرضها لأزمة قلبية.

وكشفت فجر السعيد عن تحسن حالتها الصحية، وعودتها للمشي مرة أخرى بعد تلقيها العلاج اللازم على يد طبيبها الخاص.

ونشرت مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لطبيبها، معلقة «دكتور محمد… اعجز وأقول الله يجزاك خير … وعدتني بأن أعود للمشي والحمدلله بفضل الله وجهودك بديت أتحسن».

وقالت إن الدكتور محمد قنجراوي أخصائي جراحة العظام والجهاز الحركي وترميم العضلات، استملها وهي معوقة ولا عضلة فيها تتحرك، مضيفة «الحمدلله اليوم استطيع المشي بفضل الله وجهود الدكتور».