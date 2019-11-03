هكذا احتفل برج خليفة بعيد ميلاد شاروخان الـ54.. شاهد!

حملت أضواء برج خليفة الشهير في دبي رسالةً خاصةً لنجم بوليوود الكبير شاروخان في عيد ميلاده الـ 54، حيث تزيّن البرج بعبارة “عيد ميلاد سعيد لملك بوليوود شاروخان”. وتواجد عُشّاق النجم العالمي أمام إحدى الحدائق المقابلة للبرج، عقب انتشار تقارير تؤكد اعتزام مسؤولي المبنى الشهير، توجيه رسالة خاصة جدًا للنجم في عيد ميلاده. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها القيام بشيء كهذا على الإطلاق لأي ممثل في العالم، وهو أمر يعكس مدى الشعبية التي يتمتع بها خان على أرض الإمارات العربية.

في السياق ذاته، وتحديدًا بالهند، كان المئات قد تجمعوا خارج منزل “مانات”، في انتظار الإطلالة المعهودة لشاروخان في مثل هذه المناسبات، بعد أن عاد الفنان إلى الوطن، حيث بدأ يومه بتحية محبيه الذين تجمعوا خارج منزله في وقت متأخر من الليلة الماضية، بصحبة ابنه أبرام خان. كما حضر شاروخان أيضًا حدثًا خاصًا في قاعة مليئة بالمشجعين، حيث قطع كعكة عيد ميلاده، ورقص، وتحدث عن مشروعه السينمائي التالي، وألقى بعضًا من حواراته.

ولم يتغافل الوسط الفني عن تهنئة شاروخان، حيث سارعت الفنانة كاجول بتهنئة النجم الهندي بعيد ميلاده، ونشرت صورة تجمعها به، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، وعلّقت على الصورة قائلةً: “عيد ميلاد سعيد سعيد لصديقي، أتمنى لك يومًا رائعًا”. وتُعد كاجول من أكثر الفنانات اللاتي شاركن خان في أعماله الرومانسية الكثيرة، على سبيل المثال فيلمهما “دلوالي”، وهو من تأليف يونس ساجوال، وإخراج روهيت شيتي، وبطولة كل من فارون داوان، وكريتي سانون، بومان إيراني، فارون شارما، جوني ليفر، موكيش تيواري، بانكاج تريباثي، سانجاي مشيرا، شيتنا باندي، فينود خانا، كبير بيدي. شاروخان الذي يعد واحدًا من أغنى الممثلين في العالم، بصافي ثروة تقدر بحوالي 600 مليون دولار، قد ولد يوم 2 نوفمبر 1965، في نيودلهي بالهند، المشهور لدى المواقع والصحف بحروفه الأولى (SRK)، والى جانب التمثيل، يمتلك خان شركة إنتاج ضخمة، بالإضافة إلى نادٍ كبير للكريكيت. وكان منتدى صناعة الترفيه في المملكة العربية السعودية قد كرّم النجم السينمائي الهندي شاروخان مؤخرًا، خاصةً وأنه يحظى بجمهور كبير في السعودية وكذلك الوطن العربي؛ نظرًا لأدواره التي قدّمها في مسلسلاته وأفلامه والتي جعلت منه نجمًا عالميًا، كما توّج بالعديد من الجوائز المرموقة.