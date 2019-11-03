فيديو.. محمد رمضان يكسر حاجز المليون الثامن في مشاهدة السلطان

حقق فيديو كليب "السلطان" للفنان محمد رمضان 8 ملايين و 188,770 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على طرحه، عبر قناته الرسمية علي موقعالفيديوهات
العالمي "يوتيوب".
يشار إلى أن كليب "السلطان"، تم تصويره في أحد قصور مدينة مراكش بالمغرب، من إخراج حسام الحسينى،
يذكر فيديو كليب "إنساي"، هو آخر أعمال محمد رمضان ، الذي طرحه بمشاركة المطرب المغربي سعد لمجرد، منتصف شهر يونيو الماضي عبر موقع "يوتيوب" محققًاوحقق نجاحًا كبيرًا.
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