ميس حمدان تهنئ شقيقتها بـ"حواديت الشانزليزية"

هنأت الفنانة ميس حمدان شقيقتها الفنانة مي سليم بمناسبة قرب عرض مسلسلها الجديد " حواديت الشانزليزية " حيث نشرت ميس حمدان صورة جديدة تجمعها بشقيقاتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام وعلقت ميس قائلة " مبروك يا بنات مسلسل حواديت الشانزليزية يوم 10 نوفمبر على قناة أون دراما .. أن شاء الله يكسر الدنيا ". أنستجرام وعلقت ميس قائلة " مبروك يا بنات مسلسل حواديت الشانزليزية يوم 10 نوفمبر على قناة أون دراما .. أن شاء الله يكسر الدنيا ". Advertisements يذكر أن مسلسل حواديت الشانزليزية من بطولة إياد نصار، داليا مصطفي، إنجي المقدم، المسلسل من تأليف كل من أيمن سليم ونهى سعيد و من إخراج مرقس عادل. تدور أحداث المسلسل في حقبة زمنية قديمة حول جريمة قتل تعترف خمس نساء بأرتكابها

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