شارك الفنان حسين الجسمي جمهوره بصورة له وهو يقبل علم بلاده، احتفالًا بيوم العلم الإماراتي، الذي يوافق اليوم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي منذ عام 2013.
يشار إلي أن "يوم العلم" هي مناسبة وطنية تحتفل بها الإمارات العربية المتحدة يوم الثالث من نوفمبر من كل عام، وذلك منذ أن أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد
يذكر أن أخر أعمال الفنان حسين الجسمي هي أغنية "لا تجامل"، التي طرحها قبل 6 أيام، من كلمات ود، ألحان عزوف، وتوزيع ياسر ماجد.
كانت هذه تفاصيل خبر في يوم العلم الإماراتي.. حسين الجسمي يعبرعن حبه لوطنه علي طريقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.