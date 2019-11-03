في يوم العلم الإماراتي.. حسين الجسمي يعبرعن حبه لوطنه علي طريقته

شارك الفنان حسين الجسمي جمهوره بصورة له وهو يقبل علم بلاده، احتفالًا بيوم العلم الإماراتي، الذي يوافق اليوم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".



يشار إلي أن "يوم العلم" هي مناسبة وطنية تحتفل بها الإمارات العربية المتحدة يوم الثالث من نوفمبر من كل عام، وذلك منذ أن أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي منذ عام 2013.يذكر أن أخر أعمال الفنان حسين الجسمي هي أغنية "لا تجامل"، التي طرحها قبل 6 أيام، من كلمات ود، ألحان عزوف، وتوزيع ياسر ماجد.



