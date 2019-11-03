شاهد.. صورة جديدة لعمرو يوسف مع ابنته

نشر الفنان عمرو يوسف صورة جديدة له مع ابنته على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، بمناسبة عيد ميلادها وقد علق عمرو يوسف على الصورة قائلًا " Happy birthday my love today she is one year ". عمرو يوسف على الصورة قائلًا " Happy birthday my love today she is one year ". أضاف عمرو يوسف قائلًا " حبيبتي تمت سنة ". Advertisements يذكر أن الفنانة كندة علوش كانت قد نشرت صورة لها مع ابنتها بمناسبة عيد ميلادها ولكنها نشرت صورة قديمة للطفلة

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