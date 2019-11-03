تداول أخيرًا شائعة وفاة الفنان رامز جلال في حادث مروري، ما جعله يتصدر قوائم محرك البحث الشهير "جوجل". حرص رامز الرد على تلك الشائعة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلًا "طب استنوا عليا رمضان الجاي". الشائعة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلًا "طب استنوا عليا رمضان الجاي". جدير بالذكر أن أحدث برامج الفنان رامز جلال كان "رامز في الشلال"، كما عرض له فيلم "سبع البرومبة"، الذي شارك في بطولته جميلة عوض، محمد عبدالرحمن، بيومي فؤاد وغيرهم من نجوم الفن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بطريقة كوميدية.. رامز جلال يعلق على خبر وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.