نادية مصطفى وأحمد إبراهيم الليلة على مسرح أوبرا دمنهور

تشهد أوبرا دمنهور الثامنة مساء اليوم الليلة الثانية من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرين، بمشاركة الفنانة الكبيرة نادية مصطفى، والفنان الكبير أحمد إبراهيم، كما يشارك نجوم دار الأوبرا المصرية: الفنان أحمد صبرى، حنان عصام، محيى صلاح، أنغام مصطفى (مصر) بمصاحبة

فرقة الموسيقى العربية للتراث قيادة المايسترو فاروق البابلي.

يتم تقديم باقة منوعة من أجمل الأغانى لكبار الملحنين منها: احلف بسماها، مالى طب وأنا مالي، جاى ف ايه، الصلح خير، سلامات، يا دنيا يا غرامي،

لا مش أنا اللى أبكى، أغانى فيلم النمر الأسود، متغرب عشانك، يا تمر حنة، سكن الليل، القلب ولا العين، يا للى سامعنى، لينا عشم، سماح، إن شالله ما اعدمك.

يعد مهرجان الموسيقى العربية إحدى أدوات الثقافة المصرية للحفاظ على الهوية الفنية وصون جزء من ملامح الشخصية العربية من المحيط إلى الخليج التى حملت طابعًا حضاريًا مختلفًا ومميزًا.