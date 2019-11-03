بالفيديو.. علي ربيع لجمهوره: ربنا يسعدكم ويفرحكم

عبر الفنان علي ربيع عن سعادته بتفاعل الجمهور معه اثناء تقديمه إحدي عروض مسرح مصر، ونشر مقطع فيديو لمشهد من العرض ظهر فيه أحد المتفرجين وهو يقوم بالرقص بسعادة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلق ربيع علي الفيديو قائلًا: "الولد قام يرقص في نص المسرح اول مره تحصل.. ربنا يسعدكو ويفرحكو يارب "، وانهالت تعليقات متابعيه يعبرون عن اعجابها بالفتي الذي ترك العنان لنفسه واستمتع بالعرض علي طريقته.



يذكر أن علي ربيع وباقي فريق مسرح مصر شاركوا مؤخرًا ضمن فعاليات موسم الرياض التابع لهيئة الترفيه بالسعودية، حيث انطلقت أولي عروضهم يوم الخميس 24 أكتوبر، وامتدت حتى يوم الاحد الموافق 27 من نفس الشهر.