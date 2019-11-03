شاهد.. هنا الزاهد لحماتها: دومتي تاج راسي

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها من حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

تصدر الصورة الفنان أحمد فهمي مع والدته، بينما تجلس هنا

الزاهد على كرسي في مؤخرة الصورة، وقد علقت هنا الزاهد على الصورة قائلة "حماتي دومتي لي تاج".

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يشار إلى أن فرح هنا الزاهد وأحمد فهمي حصل

على متابعة جماهيرية كبيرة، فقد وصفه البعض بالأسطوري، كما علق الكثير من محبي النجمين على فستان هنا الزاهد.

جدير بالذكر أن هنا الزاهد شاركت أحمد فهمي في بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، ولاقى إعجاب الكثير من الجمهور المصري.