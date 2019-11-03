تراند اليوم : سمية الخشاب عايزة حق المتعة من أحمد سعد

قررت الفنانة سمية الخشاب مقاضاة طليقها الفنان أحمد سعد للمطالبة بحقوقها الشرعية منه من نفقة ومتعة ومؤخر صداق، وذلك بعد حكم حبسها لمدة 3 أعوام في قضية تحرير شيك دون رصيد لصالح “سعد”.

وقالت “سمية” في تصريح خاص لـ”الوطن”، إنَّها استقبلت حكم حبسها بشيء من الدهشة، لأنَّها لم تتلق إخطاراً بالدعوى أو بموعد أولي لجلسات القضية، مشيرة إلى أنَّ طليقها لم يحترم الجلسة التي جمعت أفراداً من العائلتين لإنهاء كل المستحقات بينهما بعقود موثقة.

الفنانة: طليقي لم يحترم كلمته.. ومش هسيب حقي تاني

وتابعت “سمية”: “ضرب أحمد سعد باتفاقات هذه الجلسة عرض الحائط، ولم يحترم كلمته مع ممن حضروا وقتها، حيث أجلنا توقيع العقود المشار إليها لحين عودتي من برشلونة، حيث أتلقى تكريماً هناك من مهرجان تقيمه الجالية المغربية، ولكن فوجئت بحكم الحبس بعد ذهابه إلي البنك ورفض الشيك”.

وأكملت “سمية” حديثها قائلة: “أعطيته شيكاً بالمبلغ المستحق عليّ لأنني سيدة محترمة، رغم (إني كان ممكن مدلوش مليم بعد البلاوي اللي عملها معايا)، ولكني لن أقبل بمثل هذه الأموال علي نفسي ولست بحاجة إليها، وبما أنه لجأ لطريق المحاكم رغم تنازلي عن الشق الجنائي وقت أن أصابني في منطقة الطحال، إلا أنني لن أترك حقوقي من الآن، حيث أوكلت المحامي برفع دعاوي قضائية للمطالبة بحقوقي الشرعية من نفقة ومتعة ومؤخر صداق، التي كنت أعتزم التنازل عنهم في وقت سابق”.

وقضت محكمة جنح الدقي، بمعاقبة الفنانة سمية الخشاب، غيابيا بالحبس لمدة 3 سنوات، في قضية شيك دون رصيد مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، حملت رقم 17590 لسنة 2019، وشمل الحكم إلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم.

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وكان أحمد أسعد أقام الدعوي ضد طليقته، واتهمها بإصدار شيك بدون رصيد لصالحه بقيمة مليون جنيه.

النجمة سمية الخشاب، هاجمت طليقها الفنان أحمد سعد، بعدما حصل على حكم بحبسها لمدة 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، قائلة: “هو إنسان مش طبيعي، الله يشفيه، وبالنسبة للشيك، فأنا بتعامل مع أهم البنوك في مصر، وسمعتي زي الفل، وعمري ما اترد لي شيك”.

وعن الشيك المتسبب في الأزمة، قالت سمية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية”، عبر شاشة “MBC مصر”: “ده كان تخليص حسابات بيننا، بعد انتهاء العلاقة الزوجية، اديته الشيك قبل ما نتطلق، وكنت كريمة أوي، وكان ليّ عنده حقوق كتيرة، حقوق مادية، ومعنوية، وأخلاقية، ودمي اللي راح، ومفكرتش أبلغ النيابة عن الطحال اللي راح، وحياتي اتعرضت للخطر”.

علق الفنان أحمد سعد على حكم حبس سمية الخشاب في قضية شيك دون رصيد أقامها ضدها، مؤكّدًا في بيان أصدره أنَّ الأزمة عبارة عن “خطأ إجرائي ودون علمي”، مشيرًا إلى أنَّه يتواجد حاليًا خارج مصر، موضحا “رغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر، أوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية والاتفاق على التسوية بنفوس راضية، إلا أنني تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام، وتمّ فورًا تصحيح المسار، متعاليًا عن أي إساءة أو ترويج لأكاذيب عارية تمامًا من الصحة ولكن للأسف دأب على ترويجها إعلام الفلس والإثارة”. واختتم “سعد” بيانه قائلًا: “عاهدت الله على عدم الإساءة أو الافتراء مهما كانت الظروف، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.