تراند اليوم : قبل التنازل عن القضية .. أحمد سعد يكسر كبرياء سمية الخشاب بالدموع

علق الفنان احمد سعد على قرار حبس الفنانة سمية الخشاب اتهم فيها سمية الخشاب “طليقته” بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالحه.

وكتب ” احمد سعد من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام :” برغم كل ما اثير حول الأزمة الحالية للفنانه سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وانا الآن خارج مصر

وتابع : ” اوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات انه بالفعل تمت التسوية والاتفاق علي التسوية بنفوس راضية الا انني تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن اي إساءة او ترويج لأكاذيب عارية تماما من الصحة ولكن للاسف دأب علي ترويجها اعلام الفلس والإثارة .، فقد عاهدت الله علي عدم الإساءة او الافتراء مهما كانت الظروف .، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ” .

قالت سمية الخشاب، إن طليقها الفنان أحمد سعد شخص لا يحترم الاتفاقات التي وقعت بينهما، كما أنه شخص لا يحترم رأي الناس الكبيرة، وذلك تعليقا على الحكم بحبسها ثلاث سنوات بعد رفع طليقها المطرب أحمد سعد قضية الشيك بدون رصيد قيمته مليون جنيه.