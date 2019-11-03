وفاء عامر ترد الجميل لخالد صالح في "شريط 6"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة المصرية وفاء عامر، إنها تشارك في فيلم "شريط 6 "للمؤلف محمود حمدان والمخرج محمد سلامة بمشهد واحد فقط كضيفة شرف، وتجسد خلاله دور سيدة أعمال.

وقالت عامر لـ"العين الإخبارية": "أخبرني المخرج المساعد لفيلم "شريط 6 " بأن العمل يضم مشهدا مهما ويحتاج لوجودي كضيفة شرف، ووافقت على المشهد رغم أنه لا يشبعني فنيا".

وتابعت: "رغم بساطة المشهد وافقت على المشاركة لأن العمل بطولة صديقي خالد الصاوي، ويشاركه البطولة أحمد خالد صالح ابن الفنان الراحل خالد صالح الذي وقف بجانبي ودعمني بقوة في فيلم "كف القمر"، ورأيت أن مشاركتي حتمية لرد الجميل لهذا الفنان الكبير الذي خطفه الموت وهو في قمة المجد".

يذكر أن قصة فيلم "شريط 6" تدور في إطار من التشويق والإثارة حول طبيب أمراض نفسية مهتم بمعالجة الشباب الذين تأثرت حياتهم بسبب الإدمان.

وكان آخر ظهور لوفاء عامر في مسلسل "حكايتي "بطولة أحمد بدير وياسمين صبري وجمال عبدالناصر وأحمد صلاح حسني وتم عرضه في رمضان الماضي، كما أنها انتهت من تصوير دورها في فيلم "براءة رايا وسكينة" ومن المحتمل عرضه في يناير المقبل.