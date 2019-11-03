سمية الخشاب بعد حكم حبسها: أحمد سعد يعاني من "بارانويا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا تهدأ الخلافات بين الممثلة المصرية سمية الخشاب وطليقها المطرب أحمد سعد إلا لتشتعل من جديد، حيث انتقلت مؤخرا إلى ساحات المحاكم، بعد أن قضت محكمة مصرية بحبس سمية 3 سنوات في قضية شيك دون رصيد لصالح طليقها، وألزم الحكم الفنانة بدفع غرامة قدرها 50 ألف جنيه.

واستقبلت الفنانة المصرية الخبر بدهشة كبيرة وعلقت في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب على الأمر قائلة: "فوجئت بصدور حكم بحبسي واندهشت من الأمر خاصة أنني لست موجودة في مصر، وسافرت إلى برشلونة لتكريمي".





وأضافت سمية الخشاب: "تعبت من أفعال وتصرفات أحمد سعد، فهو ليس طبيعيا ويعاني من بارانويا (مرض نفسي مزمن يتسم عادةً بالوهام واللاعقلانية)؛ فبعد جلسات تصالح حضرها ناس عاقلة وكبيرة تم تسوية الخلافات والأمور المادية بيننا وقمت بتحرير شيك له بمبلغ مليون جنيه باقي مستحقاته المادية، واستغل وجودي بالخارج وقام برفع دعوى قضائية ضدي وصدر حكم غيابي بحبسي".

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وتابعت: "عاملته بالحسنى وتنازلت عن النفقة وحقوقي المادية والمعنوية في سبيل الخلاص منه ولكنه إنسان غير طبيعي ولا يحترم اتفاقه أو وعوده".

من جهته علق المطرب أحمد سعد عبر حسابه الشخصي على "أنستقرام" قائلا: "أنا موجود خارج مصر، وما حدث مع الفنانة سمية الخشاب تم دون علمي ومجرد خطأ إجرائي، ويجب الاعتراف بأنه تم تسوية الخلافات بيننا بنفوس راضية، وفوجئت بالأخبار الخاصة بالحبس من الإعلام وفور علمي تم تصحيح الأمر".



