هل هذا الممثل هو النسخة التركية من محمد حماقي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواجد النجم التركي ميرت فرات، وزوجته أديل في مهرجان البرتقالة الذهبية أنطاليا للأفلام العالمية، وتألق ميرت ببدلة كلاسيكية سوادء مع قميص أبيض أسفلها وبيبيون أسود.

فيما تألقت زوجته بتنورة باللون الفضي مع بلوزة تكشف عن بطنها باللون الأسود ورفعت شعرها بتسريحةٍ بسيطة زادت من جمالها وتألقها.

وحصدت الصور إعجاب جمهورهما إلا أنَّ أغلب التعليقات في موقع التواصل الاجتماعي تويتر دارت حول الشبه الكبير الذي يجمعه بالفنان المصري محمد حماقي.

فوصف الجمهور ميرت بالنسخة التركية من حماقي، مؤكدين أنهما يشبهان بعض بشكل كبير وأنهما يملكان نفس الكاريزما والوسامة، مُتغزلين بجمالهما.

في المقابل رأى آخرون أن هناك شبه بسيط بين النجم التركي وحماقي إلا أنَّ الأخير يتمتع بوسامة وجمال أكثر من ميرت.

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وكان النجم التركي ميرت فيرات، قد ارتبط بزوجته الحالية أديل في شهر سبتمبر الماضي بعد قصة حب قصيرة جمعهما استمرت 6 أشهر، إذ اعتبر الكثيرون ان زواجها جاء مبكرًا جدًا حتى أنَّ والد أديل لم يحضر زفافها لاعتراضه على سرعة ارتباطهما بهذا الشكل.

وكانت قصة حب ميرت وأديل قد صدمت جمهورها خاصة أنَّ أديل هي حبيبة النجم التركي كيفانش تاتيتنوغ السابقة وتنتمي إلى عائلة ثرية جدًا.

أما ميرت فقد عاش قصة حب طويلة مع النجمة التركية هاندة دوغان ديمير إلا أن العلاقة بينهما انتهت بشكل مفاجيء وصادم بسبب خلافات كبيرة بينهما.

وتوقع الكثيرون أن لا تستمر علاقة ميرت وأديل طويلًا خاصة أن الأخيرة دخلت في عدد من العلاقات العاطفية التي لم تستمر طويلًا بسبب أطباعها الصعبة ومتطلباتها.

إلا أنَّ الثنائي أعلنا زواجهما بشكل سريع وتم حفل الزفاف وعقد القران مساء يوم 8 سبتمبر في العام الماضي، في منطقة تشيشمي، وسط حضور عدد من النجوم.

وأقامت أديل قبل الزواج بأسبوع حفل حناء بسيط جمعت فيه صديقاتها وتم تداول الصور وقتها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستمر خبر العلاقة والارتباط السريع فترة طويلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع انتشار بعض التكهنات حول سبب الاستعجال وهو حمل أديل، إلا أنَّ الثنائي نفيا الموضوع بشكل كامل.