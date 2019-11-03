كم تقاضى وائل كفوري بحفله في الأردن؟ ولماذا يغيب عن السعودية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما زال الحديث عن الحفل الذي أحياه الفنان اللبناني وائل كفوري في مدينة إربد شمال الأردن الخميس الماضي، 31 أكتوبر، متواصلاً بين محبيه، نظرًا لأنه يحظى بجماهيرية كبيرة هناك، كما أن عدد من محبيه قدموا من فلسطين للمشاركة في حفله.

وفي أحدث المعلومات عن حفل النجم اللبناني، ضمن مهرجان "الهرم" الغنائي، فإن سعر البطاقة قد وصلت إلى ألف دولار في "السوق السوداء"، كما أن وائل كفوري تقاضى أجرًا عن حفله وصل لأكثر من 100 ألف دولار.

وتأتي مشاركة المغني اللبناني في مهرجان الهرم ضمن جولة فنية له بعدد من محافظات الأردن، ومنها إربد؛ إذ كان نشر في وقتٍ سابقٍ صورة البوستر الدعائي للحفل، وعلق: "إربد، الأردن يوم 31 تشرين الاول 2019".

هذه الأرقام خرجت للعلن بعد ثلاثة أيام من إحياء الحفل، قيل بأنها كُشفت من مصادر مقربة من القائمين على الحفل، وقد تداولها الجمهور عبر منصاته على مواقع التواصل، غير أنه لم يخرج أحد من المسؤولين عن المهرجان ليؤكد أو ينفي هذه الأرقام.

في المقابل كان الجمهور الأردني طريفًا في التعامل مع زيارة وائل كفوري لبلدهم، رغم أن الأخير أحدث بلبلة بين المواطنين في مدينة اربد نتيجة تسبّبه بأزمة مرورية خانقة، وخاصة أنه تم قطع الطريق الذي هبطت فيه الطائرة التي قدم بها الفنان اللبناني، إضافة إلى وجود تعزيزات أمنية في محيط الحفل.

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وانتشرت صورة مركبة للفنان اللبناني بشكل واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي الزيّ الاردني، كُتب عليها:"ودي حنان إنطيني"، وهي ضمن سياق اللهجة الدارجة شمال الأردن عن كلمات أغنيته الأصلية "بدّي حنان اعطيني".

وفي سياق آخر؛ تساءل جمهور وائل كفوري عن سبب غيابه عن إحياء الحفلات في السعودية ضمن موسم الرياض على غرار زملائه الفنانين اللبنانين، نجوى كرم، وملحم زين، وعاصي الحلاني، وديانا حداد، ونانسي عجرم، حيث لم يقدم كفوري سوى حفلة واحدة في السعودية كانت في شهر تموز/يوليو الماضي وسط حضور جماهير كبير.

وذكر البعض من متابعيه بأن وائل كفوري يغيب عن موسم الرياض والحفلات السعودية لأنه غير محسوب على شركة "روتانا" التي تضم العديد من الفنانين وتقوم باستقدامهم إلى المملكة.

ويقوم وائل كفوري حاليًا بإنتاج أغانيه بنفسه بعيداً عن سوق الإنتاج والشركات.