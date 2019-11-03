"فتيات في حياة ابن عمرو دياب" بدأها بـ "قُبلة" وآخرها ظهوره في ملهى ليلي

حالة كبيرة من الجدل أثارها عبدالله (ابن الفنان عمرو دياب)، بعد ظهوره الأخير مع فتاة في ملهى ليلي، لم يكشف عن هويتها، ليتساءل الكثيرون حول هوية تلك الفتاة، التي لم تكن أول من ظهرت مع النجل الذكر الأوحد لعمرو دياب. نرصد خلال التقرير التالي، الفتيات اللاتي ظهرن مع عبدالله عمرو دياب، وأثيرت حالة من الجدل بسببهن.

في أول عام 2015، أثار عبدالله عمرو دياب، الجدل، بعد ظهوره لأول مرة مع فتاة مجهولة الهوية، وكانت تعانقه بشدة وتطوق رقبته بذراعيها، بينما هو يقبلها، لتثير تلك الصورة حالة كبيرة من الجدل لاسيما وأن ابن الهضبة لم يكمل عامه الـ16 آنذاك.

واستمر ابن عمرو دياب، في إثارة الجدل نفس العام أيضأ، في مرتين أخريين، الأولى ظهر بها بجوار فتاة أخرى جالسة بجواره على أريكة في وضع عادي، والمرة الثانية حينما ظهر في آخر 2015 مع فتاتين وهما يطبعان قبلتيهما على خديه.

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وفي شهر أبريل الماضي، نشر عبدالله عمرو دياب، عدة صور لفتاة أخرى ظهرت فيها ترتدي ملابس البحر (المايوه) خلال لحظات استجمامها على الشاطئ، ولم يظهر عبدالله معها، لكن يبدو أنها إحدى صديقاته بحسب التعليقات التي دارت بينهما على تلك الصورة.

وكانت أحدث المرات التي أثار بها عبدالله (الابن الوحيد لـ عمرو دياب)، الأربعاء، حينما نشر صورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور "إنستغرام"، ظهر فيها مع فتاة لم يكشف عن هويتها، وهو يطوقها بذراعه اليسرى وهما يضحكان.

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عبدالله عمرو دياب، ظهر في الصورة داخل ملهى ليلي مع هذه الفتاة، التي لم يعلق على صورته معها، بينما ارتدى دبلة في يده اليمنى، ما أثار فضول متابعيه حول خطبته لهذه الفتاة.

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