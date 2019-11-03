شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى لجمهور المغرب :"شكراً على حسن الاستقبال والضيافة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور كل من حمدي الميرغني، ومحمد أسامة "أوس أوس "، اليوم الأحد مشاهدهما في دولة المغرب، تحديدا في شوارع كازبلانكا ضمن أحداث مسلسلها الجديد " اثنين في الصندوق"، من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى.

وكتب حمدي الميرغني، عبر حسابه على انستجرام ، قائلا : " شكراً لاخوتنا وحبايبنا في المغرب الشقيق على حسن الاستقبال والضيافة".

وأحداث مسلسل " اتنين فى الصندوق" للفنان حمدى الميرغنى والفنان أوس أوس، تدور فى إطار كوميدى اجتماعى، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، وتجاهل، وتدور الأحداث فى قالب رومانسى كوميدى بعدد من المواقف التى تقع بين الأبطال الذين يعيشون فى عدد من الأسر تجمعهم العلاقات بينهم.

يذكر أن مسلسل " اتنين فى الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه فى 30 حلقة ومقررعرضه فى الموسم الشتوى ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم