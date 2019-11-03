شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة USA Today تبرز احتفال كاتى بيرى بعيد ميلادها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت صحيفة "USA Today" الأمريكية احتقال النجمة كاتى بيرى بعيد ميلادها الخامس والثلاثين مع خطيبها النجم أولاندو بلوم فى مصر، مع عدد كبير من أصدقائهما.

وقالت الصحيفة إن بيرى أتمت الخامسة والثلاثين مؤخرا، فى الخامس والعشرين من أكتوبر، ونشرت النجمة هى وخطيبها أورلاندو بلوم على انستجرام صورا كشفت عن وجودهما فى رحلة، مع والدة بلوم فى مصر للاحتفال بعيد ميلاد بيرى.

Advertisements

وفى الصور التى نشرتها بيرى، وقفت فى الصحراء المصرية هى وبلوم بينما بدت فى الخلفية صورة الأهرامات..

وكتب بيرى مع الصورة: "اعتقد المصريين القدماء أنك عندما تقدم قلبك يجب أن يكون له وزن، ويجب أن يكون أخف من الريشة لتكون مؤهلا للرحلة إلى ما بعد الحياة. وقد أطلقت على أمى (ريشة) منذ أن كنت صغيرة، وأمل بعد كل ما قيل وحدث أن يكون قلبى خفيف مثل الريشة. هذا هو سن الخامسة والثلاثين".

وكانت صحيفة الديلي ميل البريطانية، قد قالت إن المطربة صاحبة الـ 35 عاما، اصطحبت معها إلى مصر 64 فردا من عائلتها وأصدقائها المقربين على نفقتها الخاصة من أجل مشاركتها الاحتفالات، من بينهم أورلاندو بلوك صاحب الـ 42، والممثلة شانون وودوارد، ومصممة الأزياء كاتى جيمي شنايدر، ونيكو مزراحى، وبلوميا سونيا كوبلاند.

ونشرت الصحيفة البريطانية عددا من الصور لأصدقاء المطربة العالمية الذين شاركوها عبر حسابهم الشخصي لاحقاً والتي ظهر فيها بعضهم وهم يرتدون الملابس المصرية الشهيرة "الجلباب"، ويضعون العديد من الإكسسوارات الفرعونية.