شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز، أمس السبت، بعيد ميلادها الذي تزامن مع الأول من نوفمبر الماضي، وذلك في احدى الكافيهات بحضور عدد من أصدقائها الفنانين وأيضاً من خارج الوسط الفني، الذين حرصوا على تقديم التهنئة لدنيا بهذه المناسبة السعيدة.



دنبا عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها

ومن أبرز الحضور الفنان مجدي كامل وزوجته الفنانة مها أحمد ونجلهما، والفنانة ريم البارودى والفنان أحمد فريد، والفنانة دينا فؤاد، والفنان محمد فراج، والفنان ايهاب فهمي وزوجته الفنانة الشابة يسرا وجيه، والفنان خالد كمال، ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيرى والكاتبة حنان مفيد فوزى اضافة إلى عدد آخر من أصدقاء دنيا.

وعرض لدنيا الأسبوع الماضي حكاية "ما تيجى يا مليجى" من الجزء الثالث لمسلسل "نصيبى وقسمتك" على قناة ON E، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وأحمد عبد العاطى، وهى بطولة محمد الشرنوبى، هدى المفتى، ومحمود حجازى وهبة عبد الغنى ومحمد يسرى

دنيا عبد العزيز وايهاب فهمى وزوجته ومها أحمد



دنيا عبد العزيز مع احدى صديقاتها



دنيا عبد العزيز مع صديقاتها

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دنيا عبد العزيز وأحمد فريد



دنيا عبد العزيز ومجدى كمال ومها احمد ونجلهما



دنيا عبد العزيز ومها احمد ومجدى كامل



دنيا عبد العزيز



دينا فؤاد من عيد ميلاد دنيا عبد العزيز



ريم البارودى ومها أحمد



محمد فراج وأحمد فريد وخالد كمال