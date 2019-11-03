شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى فى الشيخ زايد بسبب "شبر مية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم أحمد السعدنى مشاهدة فى مسلسل "شبر مية"، اليوم الأحد فى مدينة الشيخ زايد، مع المخرج طارق رفعت، حيث أوشك فريق العمل على الإنتهاء من التصوير، كما يواصل رفعت حاليا مونتاج ومكساج الحلقات التى تم تصويرها وارسالها للقناة العارضة مباشرة.

وتدور أحداث المسلسل حول 3 رجال، لكل منهم شخصية وحدوته خلال الحلقات، على رأسهم أحمد السعدني بطل العمل الذى يرفض فكرة الزواج، ومحمد على رزق الذى توفت زوجته فقرر الاعتناء بابنته الوحيدة الصغيرة، ومرد مكرم الذى لم يقدر على تحمل مسؤلية ابنائه فقرر أن يدخل فى علاقة مع امرأة أخرى ويتزوجها فيقع تحت ضغط الحياة وتتوالى الأحداث.

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مسلسل "شبر ميه" ويشارك فى بطولته أحمد السعدنى، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهب عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوى، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت.